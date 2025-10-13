Dal 15 ottobre il Bar Pickwick regalerà un alberello di jacaranda a chi acquisterà un calice dei vini Valle dell’Acate.

Questa quarta iniziativa che segue la distribuzione di alberelli di limone, carrubo, corbezzolo e piante di gelsomino, Bougainville e lavanda è realizzata con il contributo della cantina Valle dell’Acate.





Cerchiamo di tenere insieme il buon bere, la letteratura e le piante, convinti che piantare e far crescere un giovanissimo albero sia un gesto di generosità che parla al futuro. In un tempo di guerre e genocidi piantare un albero diviene un piccolissimo segno di resistenza e di fiducia in un altro mondo possibile.

Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

