Una data che avvia un percorso di condivisione tra pubblico e privato per valorizzare i beni archeologici, ambientali e paesaggistici. Un progetto di fruizione con la finalità turistico-culturale per programmare interventi di sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e più in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento sociale.

Con queste prerogative oggi il Professore Angelo Todaro di Iside e il Direttore del del Parco Arch. Targia Domenico, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa.



Ha dichiarato il professore Todaro, : “



Ci saranno iniziative congiunte finalizzate alla valorizzazione e alla promozione turistica del territorio, a pubblicizzarle, a collaborare sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle attività” .

Questa iniziativa formalizza l’intesa pubblico-privata per garantire la massima funzionalità ed efficienza dell’Area archeologica del Villaggio preistorico dei Faraglioni e del Museo Archeologico ” Padre Carmelo Seminara” di Ustica .



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.