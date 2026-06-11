Prendono il via da Palermo le attività di informazione e formazione di Adiconsum rivolte direttamente ai cittadini nell’ambito del progetto “Pronti a Contare”, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (D.D. 12 maggio 2025). Il progetto nasce per supportare i cittadini in un percorso di maggiore consapevolezza e responsabilizzazione nell’uso del credito e dei servizi finanziari, contrastando il sovraindebitamento e promuovendo scelte informate. L’incontro si terrà lunedì 15 giugno dalle ore 10 nella sede della Cisl in via Sacra Famiglia 18/24. Interverranno, Antonio Rocco vice-presidente Adiconsum Sicilia, Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani, Mimma Calabrò assessore comunale alle Politiche Sociali, Fabio Picciolini referente Adiconsum Nazionale, Vittorio Cafari, direttore generale BCC Valle Del Torto di Lercara Friddi, Alessandra Menozzi legale Adiconsum, concluderà Francesco Carbone presidente Adiconsum Sicilia. “Le attività di informazione e formazione rappresentano uno dei pilastri operativi del progetto, anche perché come risulta dalle richieste di assistenza che giungono ai nostri sportelli – spiega Antonio Rocco vice-presidente Adiconsum Sicilia e referente per Adiconsum Palermo Trapani – spesso i consumatori si trovano in difficoltà nella gestione del debito, nell’accesso ai servizi finanziari, tanto da giungere in poco tempo in condizione di sovraindebitamento”. Fino a settembre Adiconsum e le altre associazioni partner organizzeranno una serie di incontri pubblici gratuiti su tutto il territorio italiano, con l’obiettivo di fornire ai consumatori strumenti concreti di conoscenza e tutela su temi quali credito al consumo, pagamenti digitali, rateizzazioni, Buy Now Pay Later, cessione del quinto, microcredito e gestione consapevole del denaro. “L’associazione consumatori conferma lo spirito della nostra azione quotidiana – spiega Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani -, quello di essere dalla parte dei lavoratori, dei cittadini, dei pensionati, in ogni momento soprattutto di difficoltà come può essere quello dell’approccio alle forme di indebitamento. Questi incontri di informazione e formazione sono fondamentali per prevenire situazioni di forte disagio economico per le famiglie ”.





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