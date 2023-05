Un fine settimana ricco di eventi quello proposto da Villa Filippina, in piazza San Francesco Di Paola 18.

Sabato 6 maggio dalle ore 9 alle ore 14 ci sarà il consueto mercato del contadino e alle 21,30 lo spettacolo del fuoco con il Circ’Opificio, che si appresta a tornare in Villa per il campus estivo.

L’esibizione intitolata “Scirocco” vedrà protagonista Lucignolo, uno dei più famosi artisti del fuoco in Italia. Uno spettacolo, della durata di 45 minuti, in cui si mescolano i linguaggi del teatro, della danza e del fuoco, musiche magiche e racconti che prendono vita sublimando nella magia delle fiamme danzanti.

Domenica 7 maggio ci sarà la “Festa delle Famiglie” con le famiglie arcobaleno e lo slogan “Famiglia è chi famiglia fa”, dalle 11,30 alle 16,30 intrattenimento con attività ludiche e musica. Inoltre come sempre sarà disponibile la casa delle farfalle (che il fine settimana è fruibile con orario continuato 9/18), una struttura realizzata all’interno del parco adibita ad un vero e proprio giardino nel quale si ha la possibilità di passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione e osservare alcune tra le farfalle più belle al mondo.

In entrambe le giornate saranno disponibili l’area gonfiabili per i bambini e il bar Monsù, che sarà attivo anche per pranzare o cenare con deliziosi menù adulti e menù bambini. Per prenotare un tavolo basta utilizzare il link

Info al numero 389.1335731

