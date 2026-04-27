L’avvocato Fabrizio Spinelli, 53 anni, libero professionista con consolidata esperienza nel settore civile e penale, annuncia la propria adesione al movimento “Partiamo da Qui”, presieduto dall’avvocato Ninni Petrella, appoggiando la candidatura del candidato a Sindaco Pippo Midili nelle amministrative di Milazzo (ME) 2026.

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto e abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori dal 2018, Fabrizio Spinelli esercita la professione forense a Milazzo dal 2005. Vanta una solida esperienza nel diritto civile, operando anche in ambito penale e collaborando con enti pubblici, aziende sanitarie e studi legali in materia di contenzioso.

Sul piano istituzionale, ha ricoperto incarichi di rilievo, tra cui consigliere comunale e Presidente della Prima Commissione del Comune di Milazzo, nonché componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. Attualmente svolge attività di esperto per il Comune di Milazzo.

“Desidero aderire al movimento perché condivido i valori della libertà individuale, della responsabilità personale e della partecipazione attiva alla vita civile. Credo nell’importanza del dialogo costruttivo, del rispetto delle idee e dell’impegno concreto per contribuire positivamente alla comunità. Ritengo fondamentale contribuire a una società aperta, fondata sul rispetto delle persone, delle idee e delle opportunità, dove il confronto e il merito rappresentino strumenti di crescita collettiva” dichiara Spinelli.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’adesione di Fabrizio Spinelli alla nostra squadra – dichiara il Presidente Ninni Petrella –. Si tratta di un professionista di comprovata esperienza, che nel tempo ha dimostrato solide qualità sia sul piano professionale che su quello politico. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto non solo per il territorio di Milazzo ma per l’intero Movimento, che si arricchisce di una figura di indubbio spessore. Sono certo che il percorso che intraprenderemo insieme sarà proficuo e ricco di risultati concreti”.

Con questa adesione, Fabrizio Spinelli intende mettere a disposizione della comunità la propria esperienza professionale e istituzionale, contribuendo al percorso politico e amministrativo promosso da “Partiamo da Qui”.





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