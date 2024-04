Il Comitato regionale Libertas Sicilia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni (Comitato olimpico nazionale italiano), con sede a Palermo in via Notarbartolo 1/G, ha reso noto a tutti i suoi iscritti che dal prossimo 26 aprile sarà possibile richiedere i voucher che la Regione Siciliana mette a disposizione nell’anno in corso per la pratica sportiva. I vaucher sono destinati ai minori dai 6 ai 16 anni per l’iscrizione e la partecipazione alle attività di associazioni e società dilettantistiche siciliane affiliate a federazioni o enti riconosciuti dal Coni oppure dal Cip (Comitato italiano paralimpico).



L’iniziativa, promossa dalla Presidenza della Regione Siciliana, è al suo secondo anno ed è stata riproposta per garantire il diritto allo sport per tutti e contrastare l’abbandono della pratica motoria da parte dei minori delle famiglie siciliane meno abbienti. L’iniziativa è inoltre atta e supportare le organizzazioni sportive che sul territorio isolano svolgono attività di carattere sociale.

Alla manifestazione di interesse per il 2024 hanno aderito 664 associazioni con sede in Sicilia affiliate al Coni o al Cip che si sono aggiunte a quelle che hanno partecipato nel 2023, inserite d’ufficio tra quelle aderenti, per un totale di 1129 realtà ammesse.

Il voucher, da concedere prioritariamente ai nuovi praticanti residenti in Sicilia per un massimo di sette mesi, è comprensivo della quota di iscrizione e assicurazione e ha un valore di 50 euro mensili. Può essere speso nel corso del 2024 per i corsi e le attività proposte dalle società aderenti all’iniziativa. L’agevolazione può esser richiesta per i minori il cui nucleo familiare d’appartenenza ha un Isee 2022 non superiore ai 12 mila euro.

Per quest’anno la misura ha un plafond di 3 milioni di euro, stanziati nell’ultima Finanziaria regionale e ripartiti a livello provinciale sulla base dei dati Istat della popolazione giovanile compresa tra i 6 e i 16 anni.

Le famiglie potranno fare la richiesta del voucher direttamente alle società e alle associazioni sportive ammesse, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’Avviso del dipartimento regionale dello Sport nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, prevista per il 26 aprile 2024. Ulteriori dettagli collegandosi al seguente link: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/servizio-5-sostegno-alle-attivita-sportive-43

