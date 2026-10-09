Domenica 11 ottobre, ore 19.00 PalaCus, esordio in Divisione regionale 1 contro il quintetto del Basket Misterbianco

Il basket in casa CUS Catania potrà scrivere nuove pagine nella storia cestistica del Centro Universitario Sportivo etneo. Ai blocchi di partenza, infatti, i cestisti del CUS Catania che nell’affermare la sua identità di integrare la carriera sportiva con il percorso accademico (Dual Career), schiererà in campo giocatori universitari ripartendo con un nuovo esaltante progetto che si estende alla volontà di creare un ecosistema che generi valore per gli atleti e per l’Ateneo catanese visto che le due realtà sono legate a doppia mandata.

Allo scopo di rafforzare il senso di appartenenza alla città, al contesto sportivo avviato e al tempo stesso dare continuità al percorso accademico intrapreso all’Università di Catania, la rosa dei giocatori che quest’anno disputerà il campionato maschile in Divisione Regionale 1 (ex Serie D), adotterà la formula sportiva improntata sulla valorizzazione degli atleti del settore giovanile, cresciuti nel vivaio CUS in grado di disputare un campionato da assoluti protagonisti.

La prima squadra composta principalmente da atleti, oggi studenti universitari tra i 19 e i 23 anni, è formata da giocatori che hanno mosso i primi passi proprio in casa CUS Catania.





LA FORMULA DI GARA DELLA STAGIONE 2026-27 DIVISIONE REGIONALE MASCHILE 1

La formula di gara della stagione 2026/2027, prevede la partecipazione di 23 squadre suddivise in due gironi territoriali (Girone A e Girone B). Al termine della stagione regolare strutturata in 22 partite (l’ultima il 21 marzo 2027), le prime 8 squadre di ciascun girone accederanno ai play-off interni al rispettivo girone, disputati al meglio delle tre gare.

Il CUS Catania Basket, inserito nel Girone A, dovrà confrontarsi con formazioni della Sicilia orientale quali Priolo, Ragusa, Canicattì, Scicli oltre ad altre del territorio Catanese.

Palla a due per l’esordio del campionato, domenica 11 ottobre alle ore 19, tra le mura amiche del PalaCus.





ROSTER, NUMERI DI MAGLIA E RUOLI

#5 POLITI FEDERICO Playmaker (3° anno Corso di laurea in Biotecnologie)

#6 NICOSIA GIORGIO Playmaker (3° anno Corso di laurea in Scienze Biologiche)

#8 SIAGURA VINCENZO Ala Grande (1° anno Corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali)

#9 MISSORICI FLAVIO Play/Guardia (Under, 5° anno liceo)

#10 DI BELLA DANIELE Ala Piccola

#11 AGLIOZZO GIUSEPPE Ala Piccola (1° anno Corso di laurea in Giurisprudenza)

#12 SUSINO MARCO Centro (1° anno Corso di laurea in Ingegneria gestionale)

#13 MARCHESE ALBERTO Guardia (1° anno Corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive)

#14 ESPOSITO MICHELE Ala Piccola (3° anno Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione)

#15 GALASSO CLAUDIO Playmaker (1° anno Corso di laurea in Electronic Engineering)

#17 RIGANO SAMUELE Ala Grande (3° anno Corso di laurea in Scienze Biologiche)

#33 VALLE GIULIO Ala Piccola (3° anno Corso di laurea in Ingegneria gestionale)

#36 LONGO MATTEO Ala Piccola (6° anno Corso di laurea in Medicina e Chirurgia)





STAFF PRIMA SQUADRA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Head Coach: Vincenzo Ferrara

Assistant Coach: Samuele Politi (iscritto al 2° anno del Corso di laurea in Ingegneria Industriale)

Preparatore Atletico: Giovanni Giustino (Docente universitario Unict del corso di laurea in Scienze Motorie)

Dirigente: Lorenzo Costantino (iscritto al 3° anno del Corso di laurea in Economia aziendale)

Luogo: PalaCUS, Via Santa Sofia, 98, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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