Grandi nomi del cinema e dello sport saranno i protagonisti della 44esima edizione dello Sportfilmfestival, la rassegna di cinema sportivo ideata da Vito Maggio che, dal 9 al 15 dicembre prossimo, vedrà in lizza per il Paladino d’oro 68 film finalisti provenienti da 35 nazioni. La kermesse aprirà ufficialmente i battenti lunedì prossimo ai cantieri culturali della Zisa, alle 20, con una cerimonia d’apertura che vedrà la partecipazione del sindaco Roberto La Galla, del direttore artistico Stefania Tschantret e del patron, Roberto Marco Oddo. Il programma invece verrà presentato nel corso della conferenza stampa in programma, alle 11.00 nella sala dell’ex cinema Fiamma, dove si svolsero le prime edizioni del Festival. Oggi un avanzatissimo centro sportivo. Tanti gli attori che riceveranno l’ambita statuetta del Paladino: Luca Barbareschi Paolo Genovese, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Ester Pantano, Paolo Licata, Marianna Di Martino, Marco De Marchi, e ancora Alessandro Lucarelli, Sergio Vespertino, Gaetano Basile. Tra i film in lizza nelle diverse categorie previste “3 giorni per cambiare di Stefano Fozzi e ancora “Adesso Vinco Io” di S.H.Paragnani/Paolo Geremei, “Sempre per sempre” di Mario Maellaro e l’anteprima mondiale “Mundije” di Fatmir Ilir Bardhoci. La cerimonia di gala è prevista per il 15 dicembre prossimo nel teatro Politeama, alle 20,30 e vedrà la partecipazione dei registi, dei produttori e del presidente della Regione, Renato Schifani che ha patrocinato l’evento, insieme All’assessorato regionale al turismo sport spettacolo e alla presidenza dell’assemblea regionale siciliana e dal comune di palermo.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.