Diventa realtà a Misterbianco “Sportiva-Mente”, progetto di supporto sportivo e sociale nato in seno a Spazi Civici di Comunità (Play District). Per due anni 150 soggetti in condizioni di fragilità sociale, dai 14 ai 34 anni, saranno impegnati in attività sportive e non esclusivamente gratuite. L’iniziativa progettuale in campo nazionale è promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute Spa, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

Lo Spazio Civico individuato è la struttura organizzativa dell’Asd Il Tempio 5 di Lineri del maestro Salvo Filippello, che darà l’opportunità a 150 giovani nell’arco di due anni di frequentare gratuitamente corsi di Arti Marziali, Karate, autodifesa e ginnastica finalizzata alla salute, pilates. Il progetto è attivo da alcune settimane. Tutti i giorni ci sarà la possibilità di vivere lo sport in modo significativo nella sede dell’Asd Il Tempio 5 (via Turi Scordo 21, Lineri Misterbianco). I soggetti partecipanti sono segnalati dai Servizi Sociali e dalla Scuola secondo i parametri simbolo del progetto. Ma rimane anche la possibilità di potersi avvicinare in modo autonomo.

Partner fondamentale è il Comune di Misterbianco che supporterà il progetto in ogni fase, insieme alla scuola L’Istituto comprensivo Statale Padre Pio da Pietralcina, l’ente di formazione L. S Finance e l’associazione Ets Etica e Scienza. Prevista anche la realizzazione di corsi di formazione mirati, sportelli di ascolto dedicati e seminari su salute e corretti stili di vita (alimentazione e lotta all’obesità) che arricchiranno i due anni facendo la differenza e permettendo la promozione di una qualità della vita migliore per tutti.

“Sanciamo – spiega il sindaco Marco Corsaro – oggi un’alleanza sportivo sociale, aggregativa e ricreativa, creando un punto di riferimento per quei giovani che si avvicinano allo sport e vogliono avvicinarsi a un’attività sportiva ricca di significati. Io vengo dallo sport, lo sport sano e i sani maestri possono aiutarci nei momenti di difficoltà. Lo sport ci aiuta a rialzarci. Nello sport investiamo tanto, abbiamo riqualificato le palestre scolastiche, nasceranno nuovi impianti. Noi ci siamo”.

Salvo Filippello, referente del progetto Sportiva-Mente: “Approntiamo un’attività che dura due anni. Il progetto permetterà di svolgere attività sportive gratuite ed extrasportive, e di poter sfruttare le straordinarie potenzialità uno sportello di ascolto per i giovani a supporto delle fragilità. Ringraziamo Sport e Salute per aver creduto nel progetto che riveste attività formative che aiutano i giovani ad affrontare le forme di devianza. Riusciamo davvero a raggiungere risultati importanti con le arti marziali con i vari protocolli che abbiamo coniugato con il sociale negli ultimi anni”.

Emanuele Basile, referente Sport e Salute per Play District in Sicilia: “Venti comuni in Sicilia costituiscono il termometro della resa di un progetto che ha straordinarie potenzialità. In Italia è la regione con più attività progettuale avviata. Sport e Salute crede nei valori dello sport uniti a quelli che esprime il sociale, l’inclusione e l’aggregazione. Coniuga l’attività multidisciplinare, a seconda dell’esigenze del territorio, con lo sviluppo di attività extra-sportive”.

L’assessore ai Servizi Sociali, Marina Virgillito; il capo-settore Servizi Sociali, dottoressa Pinella Di Pietro, che nei loro interventi hanno sottolineato lo straordinario impatto sul piano sociale del progetto. Il presidente Asd Il Tempio 5 Claudio Massimiliano Barbagallo; Il dirigente scolastico Ics Padre Pio, Patrizia Guzzardi, il Presidente Ls Finance, Saverio Leanza; Matteo Palazzo, referente Etica e Sociale; Giuseppe Lombardo, vice presidente regionale Csain, ente patrocinante esterno del progetto





