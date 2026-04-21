In data 20/04/2026, presso la sede SAS, i lavoratori e le lavoratrici hanno incontrato il Presidente della SAS, Dott. Virgara. In maniera propositiva è stato illustrato l’iter procedurale per la stabilizzazione dei lavoratori ASU BB.CC.

La scorsa settimana si è riunito il CdA che ha approvato il piano assunzionale per l’inserimento degli ASU BB.CC. 2026, successivamente approvato anche dall’Ufficio Partecipate della Regione. È stato assicurato che nella giornata di lunedì 20/04/2026 o martedì 21/04/2026 il provvedimento sarebbe stato sottoposto alla Giunta regionale. Nella stessa giornata è pervenuta la convocazione della Giunta, riunitasi nel pomeriggio alle ore 17:30. Al termine della seduta, l’Assessore all’Economia, Avv. Dagnino, ha espresso soddisfazione e ha fornito rassicurazioni. Ovviamente USB era presente in Presidenza per monitorare l’andamento dei lavori.





Si attende ora che nei prossimi giorni venga pubblicata sul sito istituzionale della SAS la copia del contratto individuale, richiesta da questa O.S., unitamente al calendario delle convocazioni per la sottoscrizione del contratto che, come garantito, avverrà entro il 30 aprile 2026 e avrà decorrenza giuridica ed economica dal 1° maggio 2026. Sarà inoltre trasmessa una nota di riscontro alla I Commissione Affari Istituzionali, che aveva chiesto chiarimenti in merito alla vicenda.

Ringraziamo il Presidente Dott. Virgara per la disponibilità dimostrata e per l’impegno assunto. Restiamo in contatto con gli uffici. USB ha sempre monitorato da vicino tutti i passaggi di questa vertenza nel corso degli anni, rimanendo sempre al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici.

Sembrerebbe davvero di essere giunti all’epilogo di questa interminabile vicenda relativa alla stabilizzazione degli ASU BB.CC., lunga 28 anni.

Barbara Gambino, USB PI Sicilia

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