Nel dodicesimo anniversario dell’omicidio di Daniele Discrede, caduto il 24 Maggio 2014, in via Roccazzo, durante un tentativo di rapina terminato con il decesso del commerciante palermitano, davanti agli occhi della figlia allora una bambina, Il Comitato spontaneo “Verità e Giustizia per Daniele Discrede”, ha allestito diverse iniziative per ricordare in maniera doverosa Daniele e perorare con più forza la causa della legalità nella nostra città, dove non si dovrebbe morire al termine di una giornata di lavoro e dove, dopo dodici anni, dovrebbero essere già assicurati alla giustizia mandanti ed esecutori del delitto.





Il calendario delle iniziative di quest’anno è stato incentrato agli incontri con i ragazzi delle scuole, poiché basilare è trasmettere alle nuove generazioni la cultura della legalità, attraverso la testimonianza dell’omicidio di un padre di famiglia, di un fratello e un amico, strappato agli affetti di chi lo frequentava, in nome dell’assurdo desiderio di sopraffare in maniera anche violenta.

Il fratello di Daniele Vito e una delegazione del Comitato sono stati ricevuti dall’Istituto Comprensivo Buonarroti di Passo di Rigano, dalla scuola Saladino del quartiere San Giovanni Apostolo e dalla scuola Levi Montalcini di Borgo Nuovo dove si è svolto un incontro con gli studenti e i professori in cui si è ricordato Daniele Discrede, raccontato attraverso i moltissimi aneddoti della propria vita. Interessante lo scambio di battute con gli allievi, ormai significativamente sensibili ai problemi legati alla legalità e capaci di interagire nell’affrontare un tema così delicato e spinoso.





Il clou delle manifestazioni, avverrà naturalmente il giorno 25 Maggio, il giorno successivo dell’anniversario dell’inopinato delitto, che quest’anno cade di domenica.

In mattinata alle ore 9, una delegazione di allievi e professori partirà dalla scuola Saladino del quartiere San Giovanni Apostolo, portando un simbolico testimone formato da un pallone, una delle più grandi passioni di Daniele, ed un cartellone commemorativo, che sarà consegnato agli alunni della scuola Levi Montalcini di Borgo Nuovo.

Questi, quindi, muoveranno verso la scuola Buonarroti di Passo di Rigano, quartiere dove insisteva l’attività lavorativa di Daniele, e passeranno il testimone ai ragazzi dell’Istituto che ultimeranno la staffetta giungendo, accolti dalla famiglia Discrede e dal Comitato, nella villetta di via Roccazzo 56, angolo via Cartagine, dedicata allo sfortunato e dove insieme deporranno un mazzo di fiori nella stele dedicata a Daniele Discrede.





Il giorno 22 Maggio alle ore 18 sarà celebrata una messa di suffragio nella parrocchia di San Giovanni Apostolo, e per il terzo anno, la messa sarà anche dedicata ad Angela Di Pasquale mamma di Daniele Discrede, scomparsa nello stesso giorno del figlio, incredibilmente alla stessa ora in cui è spirato il ragazzo.

Inoltre il giorno 24 Maggio, data dell’anniversario dell’omicidio di Daniele alle ore 18, in forma privata, sarà deposto un omaggio floreale da parte di amici, parenti e conoscenti ai piedi della stele nella villetta di via Roccazzo.

“La staffetta di verità e giustizia per Daniele” vuole essere un’ulteriore testimonianza di impegno da parte della famiglia Discrede e della comunità affettiva che ha circondato d’affetto Daniele Discrede, specialmente dopo la sentenza di archiviazione con la quale la Procura della Repubblica ha messo, almeno per ora, la parola fine a questo caso rimasto irrisolto.

Un velo di amarezza, inoltre, traspare in quanti sono coinvolti in questa dolorosa vicenda, nel constatare che nonostante il tempo passato, dal quartiere e dalla città, nessun aiuto è arrivato per agevolare le indagini, nemmeno in forma anonima, come se il ricordo dell’omicidio di Daniele Discrede dovesse essere fagocitato dall’oblio, come spesso accade in questa martoriata città.

Il Comitato “Giustizia e verità per Daniele Discrede”

Luogo: Via Roccazzo 56

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