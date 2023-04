A ciascuno il suo talento. C’è chi sa cantare, scrivere, suonare lavorare l’argilla o cucinare ed ancora c’è chi sferruzzando, regala corredini per neonati prematuri. Ma c’è anchi chi porta una carezza o un sorriso negli ospedali o chi apre le braccia a bambini e ragazzi che diventano figli da seguire con esperienze da condividere e raccontare , c’e chi regala il proprio tempo facendo doposcuola a bambini di quartiere difficili di Palermo e chi “coltiva” l’inclusione e chi ogni giorno aiuta famiglie in difficoltà donando in primis l’ascolto.

Allo Stand Florio a Palermo (via Messina Marine, 40) domenica 23 aprile dalle 9,30 alle 12,30 appuntamento per la prima edizione di D-Sunday, la domenica del dono del talento, del saper fare, promossa ed organizzata dal team dello Stand Florio & Friends, in cui saranno protagonisti i preziosi tasselli di un composito mosaico di luce che è la Palermo “altra” che lavora sotto traccia per 365 giorni l’anno.

A “D-Sunday”, disvelerà, in un’atmosfera di colori, calore e musica, la Bellezza del dono nel segno della gratuità.

“Realizzare una rete di energie positive”, è il mood dello Stand Florio & Friend in un unicum ricco di fascino. Realizzato dall’ architetto Ernesto Basile su input di Vincenzo Florio junior che volle edificare un raffinato ritrovo in una zona che, agli inizi del’900, ospitava i più eleganti stabilimenti balneari del capoluogo dell’ Isola, è oggi un contemporary hub restituito al suo antico splendore dopo l’accurato lavoro di restauro che ha mantenuto intatto il fascino di una Storia, quella dei Florio, che è diventata leggenda.

Allo Stand Florio, nel giardino degli aromi dedicato a Donna Franca, domenica 16 aprile l’estetica abbraccia l’etica con il coinvolgimento di ben 15 associazioni che organizzeranno laboratori di argilla, di giardinaggio, di cucina, di disegno per i più piccoli, sul filo di quella leggerezza che come scrive Calvino “ Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”.

Le associazioni partecipanti alla 1^ edizione di “D-Sunday, la domenica del dono del talento,

sono : l’associazione Famiglie affidatarie Palermo, Biolab, Diversamente Orto, Euroform, Gli angeli di Chicca, la Carezza di Vicky e Giorgia, Libera..mente, Lisca Bianca, Mani di Mamma, Music Academy Palermo, Parco del Sole, Sokult,SPIA, Terre Buone di Pino Russo. Tra i partecipanti, anche Domenico e Francesco Morici, padre e figlio di “Pizzottando” che insieme a Francesco Lelio, docente di Euroform, con acqua e farina faranno preparare ai bambini della pasta fresca da portare a casa, insieme ai vasi con germogli di lattuga che i piccini pianteranno grazie agli operatori di Biolab. Per chi volesse c’è anche la possibilità di fermarsi allo Stand Florio per degustare le bontà gastronomiche a “ Il pranzo della domenica” (info e prenotazioni al 351 570 2022) .

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.