Brescello (RE), 16 novembre 2024 – Un prestigioso riconoscimento per 24 anni di passione e impegno a favore dell’inclusione sociale. ASD La Calcio Balilla Sport di Brescello (Reggio Emilia) ha ricevuto la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2023. La cerimonia si è tenuta venerdì 8 novembre presso l’aula magna della Regione Emilia-Romagna: a consegnare il premio è stata la presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Melissa Milani.

Un motivo di grande orgoglio per la società, da sempre dedita a promuovere l’attività sportiva paralimpica non solo in regione ma in tutta Italia, diffondendo e valorizzando la disciplina del calcio balilla come strumento di inclusione. Da 24 anni, ASD La Calcio Balilla Sport organizza con entusiasmo eventi, attività agonistiche, ma anche corsi di formazione indirizzati a persone diversamente abili. Tutte iniziative finalizzate a diffondere un concetto ben chiaro: lo sport può, e deve, rappresentare un’opportunità e un’occasione di crescita per tutti.

“Ricevere una delle più alte onorificenze conferite dal CIP è per tutti noi motivo di grande soddisfazione e non può che renderci estremamente orgogliosi”, commenta il presidente della società, Angelo Magnani.

“Ringraziamo il Comitato Italiano Paralimpico per questo riconoscimento e la Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla per averci introdotto e accompagnato in questo straordinario mondo. Dedichiamo questa Stella di Bronzo a tutti gli atleti, tecnici, volontari e dirigenti che rendono possibile la nostra attività”, conclude Magnani.

L’attività de La Calcio Balilla Sport prosegue come di consueto ogni giovedì a partire dalle 21.00 presso il circolo dei colli in via Ca’ dei Caiti 20 a San Ruffino di Scandiano (Re).





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.