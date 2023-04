Stop alla chiusura del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cervello

di Press Service

06/04/2023

Stop alla chiusura del Pronto soccorso dell’Ospedale di Cervello: l’area di emergenza del nosocomio di Palermo resterà aperta e pienamente operativa. Lo rendono noto il segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani all’azienda Villa Sofia Cervello, Nando Scimone e il vicecapodipartimento della sanità pubblica della Cisl Fp Palermo Trapani, Michele D’Angelo.“Siamo stati i primi a lanciare l’allarme sui rischi derivanti dalla chiusura di un punto di riferimento così importante per un’utenza ampia che va oltre i confini cittadini – affermano Scimone e D’Angelo- e siamo soddisfatti che questo nostro appello sia stato raccolto dall’assessora regionale alla Salute, Giovanna Volo, che all’argomento ha dedicato una riunione tematica e che si è subito attivata per individuare il percorso più idoneo”.La Cisl Fp Palermo Trapani, avendo incassato questo primo risultato positivo, chiede che il presidio sia rilanciato. “Va prioritariamente affrontata la questione relativa alla pianta organica dei medici in servizio nell’area di emergenza – dichiarano Scimone e D’Angelo – perché così si potranno risolvere molte delle criticità esistenti. Da parte nostra siamo sempre disponibili a confrontarci per attuare ogni proposta finalizzata a valorizzare i lavoratori, garantendo un sempre più alto standard di servizi ai cittadini”.

