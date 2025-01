Narrazioni, che raccontano di leggende e di storie, accompagnati da canti e musiche, appartenenti alla cultura e alle tradizioni del nostro Sud, con le varie contaminazioni di tutti quei paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo.

Tutto questo è “Mediterranea – Storie e Suoni del nostro Sud” di Irene Ponte, in programma al Teatro Al Convento di Palermo, in via Castellana Bandiera, 66, sabato 11 gennaio, alle 21:15, e domenica 12 gennaio, alle 18.

Lo spettacolo mette in scena narrazioni raccontate da donne, perché di donne si parla, di quelle donne del Sud che hanno fatto la storia.

In scena con Irene Ponte, regista dello spettacolo ci sono: Giovanna Carrozza, Desirè Bologna, Laura Gestivo (voci narranti). La parte musicale è curata da Irene Ponte, voce, percussioni e autrice, e da Alberto Alamia, autore musicista e chitarrista.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro; 10 euro, invece, per gli over 65 e under 12. Per info e prenotazioni, basta chiamare i numeri 3889785043 o 3284719352.





