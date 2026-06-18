Missione istituzionale in Sicilia il 18 giugno 2026 della Commissione parlamentare sulle condizioni di lavoro in Italia della Camera dei Deputati, presieduta dall’on. Chiara Gribaudo.

Intorno alle ore 12.30, la presidente e la componente on. Giovanna Iacono renderanno omaggio alle cinque vittime della strage di Casteldaccia davanti alla lapide che è stata collocata sul luogo del disastro nel 2025, in occasione del primo anniversario della tragedia: Epifanio Alsazia, Ignazio Giordano, Giuseppe La Barbera, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri.





Con loro ci sarà anche il direttore di Sicurezza e Lavoro, Massimiliano Quirico, che poi modererà il successivo appuntamento, in programma alle ore 15 alla Prefettura di Palermo (Villa Whitaker, via Cavour 6): la presentazione della Relazione sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare riguardo all’evento di Casteldaccia del 6 maggio 2024.

In apertura dei lavori porterà un saluto il prefetto di Palermo, Massimo Mariani. In conclusione interverranno Fabrizio Giordano e Chiara Raneri (figli di vittime della strage di Casteldaccia) e Monica Garofalo (moglie dell’operaio edile Giovanni Gnoffo, morto sul lavoro il 19 ottobre 2023).





L’incontro sarà preceduto da un punto stampa intorno alle ore 14.30.

«Nell’imminenza dell’avvio del processo penale che ci auguriamo possa fare definitivamente chiarezza e piena giustizia sulla strage di Casteldaccia – afferma Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro – torniamo a Palermo per fare il punto sulla situazione della sicurezza sul lavoro in Italia, grazie alla Relazione della Commissione parlamentare, che, insieme ad altre Istituzioni e alla Magistratura, sta lavorando per ridare dignità a lavoratori e lavoratrici. C’è ancora però molto da fare, nel comparto dell’edilizia, ma non solo, per rendere effettivi i diritti di chi lavora e tutelare le imprese che operano nel rispetto delle regole e della legalità».

Luogo: Prefettura di Palermo, Via Cavour, 6

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