Dopo aver richiesto il rifacimento delle strisce pedonali, l’intervento è stato finalmente effettuato. Peccato, però, che a distanza di appena pochi giorni dalla loro realizzazione, le strisce siano tornate a essere sbiadite e praticamente illeggibili, in alcuni punti persino peggiori rispetto alla situazione precedente all’intervento.

Un risultato che lascia inevitabilmente perplessi e che pone interrogativi sulla qualità dei materiali utilizzati e sulle modalità con cui è stato eseguito il lavoro.







Proprio per questo motivo ho parlato con il responsabile dell’Ufficio Traffico, architetto Carollo, chiedendo delucidazioni su quanto accaduto e, soprattutto, per comprendere come sia possibile che un intervento appena eseguito abbia già prodotto un risultato così insoddisfacente.



L’architetto Carollo, a sua volta, ha chiesto spiegazioni ad AMAT, società competente per l’esecuzione dell’intervento. Tuttavia, ad oggi, AMAT non ha ancora fornito alcuna risposta.



Chiedo pertanto che venga chiarito quali materiali siano stati utilizzati, come sia stato eseguito il lavoro e quando si interverrà con una nuova realizzazione a regola d’arte.



NATALE PUMA CONSIGLIERE COMUNALE, Capogruppo di Sud Chiama Nord



Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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