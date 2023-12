Studenti catanesi alla scoperta delle nuove professionalità

Al via il ciclo di incontri di SiciliaInnova con le scuole catanesi. Mirko Domanti, fondatore dell’Etna Digital Academy: “Il Social media manager ruolo cruciale e sempre più cercato per le moderne dinamiche aziendali”

Catania, 15 dicembre 2023 – Si è tenuto ieri all’IISS G.B. Vaccarini di Catania il primo incontro sulle nuove professionalità organizzato da SiciliaInnova, l’associazione no profit catanese che riunisce alcune delle realtà attive sul territorio con l’obiettivo di mettere in luce la forza innovatrice della Sicilia. I responsabili dei progetti di formazione di SiciliaInnova, Mirko Domanti e Danilo Mirabile, hanno guidato l’iniziativa con entusiasmo e professionalità riscontrando grande partecipazione ed interesse da parte degli studenti.

L’evento del 14 dicembre, rivolto ad una cinquantina di ragazzi del Vaccarini riuniti nell’Aula magna dell’Istituto e completamente gratuito, è stato dedicato alla figura emergente del Social media manager, una professione in continua evoluzione che svolge un ruolo chiave nell’era digitale. L’incontro ha fornito ai giovani partecipanti un’occasione unica per esplorare le potenzialità di questa nuova professione.

Mirko Domanti, esperto del settore e fondatore (insieme a Davide Faranda) dell’Etna Digital Academy di Catania, ha guidato la sessione, condividendo la propria esperienza e conoscenza approfondita del ruolo del Social media manager. Durante l’incontro, Domanti ha illustrato in modo esaustivo i compiti e le responsabilità fondamentali di questa figura, evidenziandone l’importanza cruciale nelle moderne dinamiche aziendali.

Il Social media manager, infatti, è il professionista incaricato di gestire e sviluppare la presenza online di un’azienda attraverso i canali social. Tra i compiti principali rientrano la creazione e la gestione di strategie di contenuto, l’interazione con la community online, l’analisi delle metriche dei social media e la gestione delle campagne pubblicitarie online.

Mirko Domanti ha sottolineato come il ruolo del Social media manager sia diventato imprescindibile per le aziende moderne, poiché contribuisce in modo significativo alla costruzione del brand, all’engagement dei clienti e all’incremento della visibilità online.

La lezione, che è stata la prima di una serie di incontri itineranti che avranno luogo nel 2024 tra le scuole del capoluogo etneo, è stata divisa in due parti: la prima prettamente teorica, la seconda pratica (come nello stile dei corsi EDA) con i ragazzi che hanno lavorato su una “case history” suggerita dai docenti.

L’incontro è stato utile anche per sensibilizzare i ragazzi sull’uso consapevole dei social.

SiciliaInnova continua a promuovere iniziative che mirano a formare e informare i giovani sulla vasta gamma di opportunità professionali offerte dalla crescente ondata di innovazione in Sicilia. L’associazione rimane impegnata nel suo ruolo di catalizzatore di nuove idee e competenze, contribuendo così al progresso e allo sviluppo sostenibile della regione.

