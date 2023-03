Continuano gli incontri con realtà imprenditoriali per gli studenti e laureati del corso di laurea magistrale in economia e management (LM 77) dell’Università LUMSA dipartimento di Palermo. Venerdì 31 marzo (con inizio alle 9) una lezione speciale con i manager di Alibaba.com, una piattaforma leader per l’ecommerce B2B (business-to-business) globale. L’incontro prenderà avvio con i saluti istituzionali di Sergio Paternostro, Presidente del Corso di laurea in Economia e Commercio, e proseguirà con gli interventi di Giovanni Battista Dagnino, Presidente del Corso di laurea magistrale in Economia e Management, Albert Antonini Mangia, Marketing Director Alibaba Global Business Southern Europe; Alessandro Marcello, Alibaba.com Head of Service Operations EU; Chiara Forlenza, Alibaba.com EU Client Success Senior Project Manager; Yana Bolotina, Senior Client Success & Project Manager.

Quella di Palermo sarà la seconda tappa di un roadshow organizzato da Alibaba.com che parte da Torino ed è il primo progetto di questo genere realizzato dall’azienda che mira a dare una formazione concreta a talenti futuri. Ogni fermata del roadshow si articola in diverse attività pensate per studenti iscritti o neolaureati dei corsi magistrali o di specializzazione in digital marketing o lauree complementari, come marketing, business development, export e studi internazionali.

La volontà di Alibaba.com è di proseguire e coinvolgere altre Università che vogliano offrire questo ulteriore modulo ai propri iscritti, così da aiutare da una parte i neolaureati a navigare con maggiore sicurezza nel mondo del lavoro, dall’altra rispondere alla necessità delle PMI italiane di avere persone preparate nelle specificità dell’export online B2B.

“Continua con quest’importante appuntamento con Alibaba il ciclo dei nostri incontri con imprese di rilievo nazionale e internazionale”, spiega Giovanni Battista Dagnino, presidente del corso di laurea magistrale in Economia e Management della LUMSA, “apriamo le porte delle nostre aule e accompagniamo i nostri giovani a vivere esperienze stimolanti e multiformi per poter offrire sempre più conoscenze e competenze spendibili ai nostri studenti. Conoscenze e competenze che siano realmente allineate con quelle oggi richieste dal mercato del lavoro”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.