Il mercato del gioco d’azzardo online in Italia sta crescendo rapidamente e rappresenta un settore di miliardi di euro. I casinò virtuali con slot machine e altri giochi coinvolgenti stanno dominando sempre di più il mercato. È importante scegliere piattaforme serie e legali per giocare in modo responsabile senza correre rischi inutili.

Gross Gaming Revenue (GGR)

Il Gross Gaming Revenue (GGR) rappresenta la spesa complessiva degli italiani nel gioco d’azzardo. È un indicatore importante per misurare la spesa effettiva dei giocatori al netto delle vincite. L’aumento delle GGR in Italia è un segno positivo per il settore del gioco d’azzardo, indicando una buona salute del mercato.

Crescita del mercato dell’iGaming in Italia

Secondo uno studio di giocoresponsabile.info, il mercato dell’iGaming legale in Italia è più che raddoppiato dal 2016 al 2020, grazie agli investimenti in tecnologia e marketing. Le slot machine e i casinò online rappresentano il 65% dell’intero mercato dell’iGaming in Italia, mentre le scommesse sportive rappresentano il 27,40%. I principali tornei di poker contribuiscono al 3,23% delle spese, seguiti dal poker cash con il 2% e il bingo con il 2%.

Primi operatori di casinò online per quota di mercato (GGR)

I principali operatori di casinò online in Italia con la migliore GGR sono Lottomatica (12,4%), Sisal (11,9%), Pokerstars (7,8%) e Bgame (5,8%). Questi dati sono forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

GGR dei casinò online e delle slot in Italia

Le Gambling Gross Revenue (GGR) dei casinò online e delle slot machine in Italia mostrano un aumento costante nel corso degli anni. Nel periodo da agosto 2016 a dicembre 2022, si è passati da meno di 20 milioni di euro a oltre 200 milioni di euro. Questi risultati sono dovuti alla nascita di nuove piattaforme e a un cambio di abitudini dei giocatori che si sono avvicinati sempre di più al gioco online, in particolare alle slot machine.

Tendenza delle scommesse sportive online

Le scommesse sportive online hanno un andamento meno regolare rispetto alle slot machine e ai casinò. L’andamento dipende dalla presenza di eventi sportivi su cui scommettere. Ad esempio, le scommesse sul calcio nazionale sono influenzate dalla stagionalità dei campionati, con mesi di maggiore attività seguiti da periodi di minori puntate. Tuttavia, eventi come i mondiali di calcio o le Olimpiadi possono portare a picchi di attività. I dati analizzati si riferiscono solo alle scommesse sportive online.

Primi operatori per le scommesse sportive

I principali operatori nel settore delle scommesse sportive in Italia sono Lottomatica (16,4%), Sisal (15,6%), Snai (14,10%), Bet365 (13,10%), SKS365 (10%) ed Eurobet (9,6%). Queste sono le aziende che si spartiscono la maggior parte del mercato del betting sportivo in Italia.

Mercato dell’iGaming in Italia come mercato “chiuso”

Il mercato dell’iGaming in Italia è considerato in certi aspetti un mercato “chiuso”. Anche se non è impossibile entrare, è molto difficile a causa della dominanza delle multinazionali nel settore. Ottenere una nuova licenza richiede investimenti considerevoli per tecnologia, media e marketing al fine di ottenere credibilità in un mercato complesso e competitivo. Le aziende già presenti sul mercato hanno una vasta esperienza e dispongono di risorse per consolidare la propria posizione.

Prospettive future dell’iGaming in Italia

L’industria del gioco online rappresenta una realtà solida in Italia, come dimostrato dai dati raccolti sul mercato del gioco d’azzardo. Ci sono aziende italiane e grandi gruppi internazionali che operano con successo in Europa e sono apprezzati dai giocatori italiani. Il trend positivo nel settore dell’iGaming in Italia è continuo, con un incremento rapido e talvolta esponenziale. Se il passato è un’indicazione, il futuro del settore sembra promettente, con la possibilità di sorprese innovative da parte dei principali provider di giochi.

