Ancora successi per lo Sport canicattinese nei vari appuntamenti agonistici provinciali e regionali del fine settimana per quanto riguarda il Calcio giovanile, il Tennis e il Padel.

Soddisfazione e plauso sono stati espressi dal Sindaco Paolo Amenta, dall’Assessore allo Sport Salva-tore Di Mauro e da tutta l’Amministrazione comunale, per la conquista da parte dei giovani calciatori dell’ASD Canicattinese del titolo di Campioni Provinciali Allievi Under 17, e per la vittoria e l’aggiudicazione a Caltagirone del Torneo Under 12 regionale di Tennis da parte della giovanissima tennista Benedetta Garro del TC Canicattini e i risultati positivi degli atleti di Padel in Coppa Italia che permettono al sodalizio canicattinese di restare secondi in classifica.

La squadra dell’ASD Canicattinese del Presidente Alessandro Sipala, guidata da Mister Massimiliano Caruso, sabato 13 aprile 2024 nell’incontro svoltosi allo stadio De Simone di Siracusa, con una rete dell’attaccante Gianmarco Sigona, all’8° minuto di recupero assegnato dal direttore di gara, ha avuto la meglio sul Real Belvedere, conquistando così il meritato titolo dopo 16 vittorie consecutive frutto di tanto lavoro, impegno e sacrifici, che già lo scorso anno hanno portato la società sportiva di Canicattini Bagni alla conquista del Campionato Giovanissimi Under 15 e del Trofeo Provinciale Under 15 di Calcio 5.

Vittoria cercata con determinazione e grande impegno al Torneo Under 12 di Tennis che si è svolto a Caltagirone, anche quella della giovane tennista Benedetta Garro del TC Canicattini presieduto da Santo Lentini, già vincitrice, lo scorso mese di marzo, della finale del Torneo di 4° categoria femminile disputatosi, con atleti provenienti da tutta la Sicilia, sui campi di Tennis degli impianti sportivi comuna-li di Canicattini Bagni.

«Non possiamo che complimentarci con grande orgoglio, con tutti i giovani atleti e le loro società per i brillanti risultati conquistati che oltre alla loro bravura e al loro impegno, mettono ancora una volta in risalto la città di Canicattini Bagni – hanno detto il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore Salvatore Di Mauro -. Lo Sport e l’attività sportiva hanno un ruolo fondamentale nella formazione e nella cre-scita psico fisica dei giovani e come Amministrazione comunale non ci stancheremo di contribuire a sostenere le varie realtà sportive della città e di investire nell’impiantista, al fine di incentivare i nostri giovani a praticare tutte le discipline sportive che non sono poche, come testimoniato lo scorso set-tembre in piazza in occasione dell’appuntamento nazionale Sport City Day 2023 promosso dalla Fondazione Sport City di cui è partner anche l’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni, che ci ha visti protagonisti e trasformato Canicattini Bagni in una grande palestra a cielo aperto. Un appunta-mento quello con Sport City che anche quest’anno farà ritorno in Piazza XX Settembre per il secondo anno».

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.