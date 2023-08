“Pennellate di colori per la pace nel mondo”: è il messaggio che hanno lanciato gli artisti che hanno partecipato alla Collettiva internazionale d’arte denominata “I colori degli artisti per la pace nel mondo” che è stata inaugurata sabato sera, alle ore 18, presso lo storico Palazzo Cocuzza della città di Monterosso Almo, uno dei borghi più belli d’Italia.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Salvatore Pagano, il direttore artistico ed organizzatore Roberto Guccione, il presidente della Pro Loco Giovanni Morale e la coordinatrice degli artisti dell’associazione La Via dell’Arte in Georgia e Turchia, Nina Darchia.

“Abbiamo dimostrato, con la folta partecipazione di pubblico che ha partecipato alla Collettiva, che il migliore investimento è nella cultura e nell’arte partendo dalle potenzialità che offre il nostro borgo. Sabato a Monterosso Almo – sottolinea il sindaco Salvatore Pagano – sono state diffuse pennellate di colori e di bellezza che hanno arricchito la nostra amata terra di Sicilia”.

“L’arte è vita- gli fa eco il direttore artistico ed organizzatore dell’evento, Roberto Guccione- è speranza per un mondo migliore. Voglio ringraziare tutti gli artisti che hanno creduto in questo progetto, perché grazie alle loro opere abbiamo dato lustro alla comunità ed al territorio. La storica location di Palazzo Cucuzza, che ha ospitato la Collettiva, è stata la ciliegina sulla torta”.

L’inno nazionale è stato eseguito, insieme ad altri brani, dal tenore Alessandro Cassibba, che ha riscosso numerosi applausi da parte del pubblico; analogo consenso per Marco Guccione, con l’esibizione di alcuni brani dei Pooh e per il piccolo Patrizio Cassibba con l’esibizione del brano Supereroi di Mr Rain.

“Attraverso l’arte – prosegue il direttore artistico Roberto Guccione– continueremo a diffondere la bellezza nella nostra amata terra di Sicilia. Un modo per farsi forte delle proprie radici, guardando al futuro orgoglioso del proprio presente”.

“Dobbiamo nutrirci della bellezza per salvare questo mondo – ha sottolineato il presidente della Pro Loco Giovanni Morale– l’arte è vita, è speranza per un mondo migliore”.

Nutrita la presenza degli ospiti d’onore con Concetta Puccia, ginecologa ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa; Giovanni Morale, Presidente Pro Loco Monterosso Almo; Vincenzo Canzonieri, Anatomo Patologo CRO Aviano e docente Università di Trieste; Giuseppe Marino, Pneumologo; Angelica Ausilia Giadone, fotoreporter; Lucio Molè, Presidente ProLoco Chiaramonte Gulfi; Alfredo Falletta, industriale; Fortunato Giarratana, imprenditore. La giunta comunale era presente al completo con gli assessori Mariano Dibenedetto, Giuseppina Carnibella, Concetta Giaquinta e Giacomo Mazzarello.

La manifestazione è stata presentata da Valerio Martorana, componente della Presidenza mondiale della Confederazione degli Exallievi di Don Bosco.

La Collettiva potrà essere visitata, presso Palazzo Cocuzza, fino al 10 settembre e sarà possibile visitarla, ogni giorno, dalle ore 18 alle ore 21 da lunedì a venerdì e nel fine settimana dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 21.

