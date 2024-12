Una straordinaria partecipazione di pubblico e una serata ricca di emozioni sono il risultato del concerto in ricordo di Enzo Zangara, patrocinato dal Rotary Club di Bagheria. Giuseppe Milici, insieme al Giuliana Di Liberto Quartet – composto da Giuliana Di Liberto, Antonio Zarcone, Davide Inguaggiato e Luca Trentacoste – ha presentato l’appuntaento domenica 22 dicembre nella Chiesa Natività della Beata Vergine Maria, meglio conosciuta come Chiesa Madre, in Piazza Madrice a Bagheria.

«Il Concerto di Natale – dicono gli artisti – ha rinnovato la magia della musica, un linguaggio universale capace di unire e portare speranza anche nei tempi più difficili. In un mondo segnato da guerre e divisioni, la musica è stata il filo invisibile che ha legato insieme anime e cuori, ricordandoci che, come le note su un pentagramma, possiamo trovare armonia anche nelle nostre diversità».

Per Ezio Di Liberto: «È stata una profonda emozione cantare accanto a mia sorella Giuliana, a Giuseppe Milici e al maestro Antonio Zarcone, con cui condividiamo da tanti anni una grande amicizia e un amore viscerale per la musica».

«Le parole del direttore artistico del “Natale a Bagheria” Pippo Balistreri – continuano gli artisti – hanno reso ancora più speciale la serata. Un sentito grazie va a padre Alerio Montalbano, che con grande generosità ci ha accolto nella sacralità della Chiesa Madre, rendendo possibile questo momento di condivisione».





