Sabato 23 novembre 2024, si è svolta l’inaugurazione della nuova sede della concessionaria ed Officina Autorizzata N.S.T. srl TRA.COM. MAN Truck & Bus di Catania, un evento che ha segnato un momento di rilievo per il settore dei trasporti in Sicilia.

L’evento, organizzato dalla concessionaria N.S.T. TRA.COM., guidata da Gregorio Pulvirenti, ha attratto un vasto pubblico, tra operatori del settore, clienti e appassionati del mondo MAN. La partecipazione è stata altissima, a testimonianza del grande interesse verso questa azienda internazionale, sinonimo di qualità e innovazione nei trasporti pesanti.

La giornata si è aperta alle con un’esposizione della gamma MAN, un’occasione per scoprire da vicino le ultime novità tecnologiche e di design. Tra i momenti clou, la cerimonia istituzionale particolarmente sentita, che ha visto la presenza dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Catania, Giuseppe Gelsomino, dell’ AD di MAN Truck, Marc Martinez, del management italiano della azienda, leader nella categoria veicoli commerciali e bus, sottolineando l’importanza strategica di questa nuova partnership per il territorio.

Non sono mancati momenti di convivialità, con un party accompagnato da musica dal vivo, che ha reso l’evento non solo un’occasione di business, ma anche una festa per celebrare il futuro del trasporto.

La nuova sede, concessionaria unica per la Sicilia, alla Zona Industriale di Catania, si propone come un punto di riferimento per servizi e assistenza, confermando l’impegno di MAN Truck & Bus e N.S.T. TRA.COM., nel portare eccellenza e innovazione ai propri clienti.

Un’apertura che segna un nuovo capitolo nel settore dei trasporti a Catania, con una promessa: essere sempre più vicini alle esigenze degli operatori, puntando a una crescita condivisa e sostenibile.

MAN e N.S.T. vi aspettano per il futuro del trasporto!





