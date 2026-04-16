Centinaia di giovani degli istituti tecnici superiori, tutti attenti e impegnati per scoprire se in loro esiste una vocazione artigiana. È positivo il bilancio di “Mani al Futuro – Open Day Artigiano”, l’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Palermo e dal Comitato Ancos Aps Palermo, che ha coinvolto studenti e studentesse offrendo loro la possibilità di conoscere nuove opportunità di lavoro e autoimprenditorialità nel settore artigiano.

L’appuntamento si è svolto in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, iniziativa promossa dal Governo italiano per valorizzare le eccellenze produttive, culturali e artigianali del Paese.





Al taglio del nastro erano presenti, per le istituzioni locali, gli assessori Alessandro Anello e Fabrizio Ferrandelli e il presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo, tutti accomunati dalla idea della «grossa opportunità che eventi come questi servano a sviluppare possibilità per i giovani e per la città».

Lo spazio espositivo di via Messina Marine è stato suddiviso in isole dei mestieri dedicate alle principali attività artigiane, tra cui impiantisti, ceramisti, dolciari, acconciatori, serramentisti, fotografi, moda e lavanderia. Tutti settori strategici dell’economia locale. Gli studenti hanno vissuto un’esperienza immersiva a contatto diretto con i maestri artigiani, entrando concretamente nel mondo delle professioni artigiane.





All’evento erano presenti anche il presidente di Confartigianato Sicilia Emanuele Virzì, la presidente del movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Palermo Federica Terruso, il segretario di Confartigianato Palermo Giovanni Rafti, il presidente di Confartigianato Palermo Giuseppe Terruso e il presidente provinciale dell’ANCoS APS Palermo Giusto Arnone.

Trenta degli studenti che hanno partecipato all’appuntamento proseguiranno con una seconda fase esperienziale, “Un giorno da artigiano”, vivendo un’esperienza diretta nelle botteghe e nelle aziende artigiane del territorio, favorendo il contatto tra scuola e mondo del lavoro.

L’iniziativa si concluderà con la realizzazione del docufilm “Mestieri di Palermo: Passato e Futuro”, pensato per raccontare e valorizzare le storie di tradizione, innovazione e sviluppo dell’artigianato locale.

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