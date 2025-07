San Martino delle Scale – Un viaggio tra fede, bellezza e memoria. Il prossimo 19 luglio, all’interno della suggestiva cornice dell’Abbazia di San Martino delle Scale, si svolgerà l’evento culturale “Sulle orme di Benedetto”, un’iniziativa che coniuga arte, spiritualità e tradizioni popolari, rendendo omaggio a San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa.

Le visite guidate si terranno in quattro turni: alle 11:00, 16:30, 18:00 e, per l’occasione, un’esclusiva visita serale alle 21:00, per vivere l’Abbazia in un’atmosfera unica, tra luci soffuse e silenzi carichi di sacralità.





Il percorso si snoda tra le navate e i chiostri dell’Abbazia, ripercorrendo i momenti più significativi della vita di San Benedetto, attraverso le testimonianze artistiche e storiche custodite nel complesso monastico. Un’occasione per riscoprire il messaggio universale del Santo di Norcia, fondatore del monachesimo occidentale.

A completare il viaggio, un focus sulle tradizioni popolari siciliane legate al culto dei santi benedettini, a cura dell’amministratore della seguita pagina Instagram “Tradizioni Popolari Siciliane”, che offrirà uno sguardo originale e coinvolgente sul legame tra spiritualità e cultura popolare.

L’iniziativa è promossa dal comitato “I Figli di San Benedetto” e dal gruppo visite guidate dell’Abbazia di San Martino, realtà impegnate da anni nella valorizzazione del patrimonio spirituale e artistico del territorio.

È prevista un’offerta libera da concordare. La prenotazione è fortemente consigliata.

Luogo: Abbazia di San Martino delle Scale , Piazza platani , 11, MONREALE, PALERMO, SICILIA

