Dopo i danni del Ciclone Harry, si lavora a una deroga straordinaria per consentire l’ormeggio permanente nel primo bacino storico (in questa fase emergenziale, dopo l’inagibilità del molo foraneo, è stato consentito ai pescherecci di trovare riparo nel sito portuale). Il deputato regionale Santo Primavera ha avviato in questi giorni le interlocuzioni a Palermo per accelerare l’iter. L’obiettivo è ottenere una deroga normativa che permetta l’utilizzo del primo bacino – allo stato non funzionale – per le operazioni di ormeggio, superando temporaneamente i vincoli che ne limitavano l’uso.





Questa mossa consentirebbe di fornire una risposta rapida ai pescatori e agli operatori marittimi, garantendo loro uno specchio d’acqua protetto mentre si pianificano gli interventi strutturali sul molo foraneo di Riposto, per i quali si profilano tempi lunghi. Il deputato regionale Santo Primavera, da neo componente della commissione regionale Attività produttive e Pesca, ha già approfondito il tema negli uffici competenti della Regione Siciliana per una rapida soluzione, a cominciare dai collaudi non ancora effettuati nel primo bacino.





“L’obiettivo è snellire drasticamente le procedure – spiega Primavera – per rendere fruibile il primo bacino in tempi ragionevolmente brevi. La marineria rappresenta il cuore pulsante dell’economia ripostese e non possiamo permettere che i danni del ciclone ne paralizzino l’attività a tempo indeterminato.” Primavera ha ricevuto rassicurazioni dai funzionari della Regione sulla celerità degli interventi di rifunzionalizzazione del primo bacino, anche alla luce dello stanziamento assegnato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti). La somma preventivata ammonta a 560 mila euro. Risorse fondamentali e funzionali al rilancio del primo bacino che serviranno ad effettuare lo spostamento dei manufatti: quattro pontili galleggianti e 36 finger da lungo tempo giacenti nell’area perimetrale esterna del primo bacino portuale ripostese.

