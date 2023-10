Tutto pronto per la presentazione a Palermo del libro dal titolo “Superbonus 100% – Tutta la verità”, scritto dal deputato Agostino Santillo, Coordinatore del Comitato per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile del Movimento 5 Stelle. L’appuntamento è previsto per le 17 di oggi 20 ottobre, presso la sala meeting dell’Ibis Styles Hotel. Si discuterà del Superbonus 110% insieme a portavoce del Movimento 5 Stelle e professionisti del settore.



L’introduzione all’incontro sarà affidata alla deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Morfino, componente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici alla Camera dei Deputati. Oltre a quello dell’autore, previsti gli interventi del professor Vincenzo Di Dio, presidente dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, dell’Ingegner Aldo Bertugia, consigliere dello stesso Ordine professionale, e dell’avvocato Francesco Castellana, legal advisor Superbonus 110%. Conclude Steni Di Piazza, coordinatore Movimento 5 Stelle Palermo. Modera l’incontro la deputata Valentina D’Orso, capogruppo M5S in commissione Giustizia alla Camera dei Deputati.



La presentazione del volume di Santillo costituisce l’occasione per approfondire il tema del Superbonus 110% e per smentire una serie di fake news.



Si parlerà di come ha avuto origine la misura economica forse più originale e audace mai introdotta nel nostro Paese in ambito edilizio, delle criticità fisiologiche emerse e via via risolte e degli ostacoli figli di visioni politiche che hanno osteggiato il Superbonus.



Interverranno i professionisti che si sono misurati concretamente con l’attuazione del Superbonus 110%, con le normative e gli aspetti più pratici.

