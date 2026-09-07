Si è conclusa la seconda missione istituzionale a Taiwan della sen. Daniela Ternullo, che ha preso parte alla delegazione parlamentare bipartisan del Gruppo di Amicizia Italia-Taiwan, guidata dal sen. Gian Marco Centinaio. La delegazione è stata ospitata dal Ministero degli Affari Esteri di Taiwan che ha curato l’organizzazione della visita.

«Torno con il cuore pieno e con una convinzione ancora più forte — dichiara la Senatrice Ternullo. Tutelare, aiutare e promuovere un presidio di democrazia in questa parte del mondo è un dovere morale che abbiamo tutti verso il popolo taiwanese. Aiutare Taiwan a mantenere pace, status quo e democrazia significa sostenere l’intero mondo libero.»





Il momento topico della missione è stato l’incontro con il Presidente della Repubblica di Taiwan, Lai Ching-te, con il quale la delegazione ha discusso il rafforzamento dei legami bilaterali e le prospettive di cooperazione economica, commerciale e tecnologica tra i due Paesi. La delegazione ha inoltre incontrato il Vice Ministro alla Sanità e al Welfare, Ching-Yi Lin, dal quale è arrivata una notizia significativa per il sistema agroalimentare italiano: Taiwan è pronta ad aprire un tavolo per consentire il ritorno della carne suina lavorata italiana sul mercato taiwanese, riconoscendo gli sforzi compiuti dal Governo e dagli allevatori italiani nella lotta alla Peste Suina Africana. Un risultato che potrebbe fare da apripista anche con altri Paesi che mantengono ancora il bando.





La delegazione ha poi visitato l’Aeroporto Civile di Kaohsiung e incontrato il Presidente di Ginger Aviation, esplorando prospettive concrete di collaborazione nel settore dell’aviazione civile. Non sono mancati momenti di approfondimento culturale, tra cui una visita alle piantagioni di tè di Maokong, dove la delegazione ha incontrato una famiglia di coltivatori da sei generazioni, un’esperienza che ha testimoniato la profondità delle radici culturali e produttive di questo straordinario Paese.

«Ringrazio il Presidente Centinaio per aver guidato la delegazione con equilibrio e autorevolezza — conclude la Senatrice. Grazie al Ministero degli Esteri di Taiwan e al nostro Rappresentante diplomatico per l’organizzazione impeccabile. Da domani sarò nuovamente a Roma per tradurre in proposte concrete il lavoro svolto in questi giorni, nell’interesse delle nostre imprese a Taiwan e di quelle taiwanesi che vogliono investire in Italia.»



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