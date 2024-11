Penultimo appuntamento con VersanteEst, il progetto nato nel 2020 e giunto alla sua quarta edizione. A fare gli onori di casa per la settima tappa in programma sarà la cantina Tenute Mannino che aprirà le porte della suggestiva Tenuta “Le Sciarelle” a Viagrande.

“Tango in Cantina”, è questo il nome dell’evento che promette di accompagnare gli ospiti alla scoperta di Tenute Mannino tra passi di danza e sorsi di vino. La giornata vuole, appunto, coniugare musica e vino in un clima di festa e divertimento dove il fil rouge sarà proprio il rosso. Rosso come la passione che caratterizza uno dei balli più passionali in assoluto: il tango. Rosso come il colore della nostra Etna quando regala i suoi spettacoli pirotecnici; rosso come il vino che su questi territori prende vita.

Si inizia, come di consueto, alle 11:30 con il tour della vigna e del palmento, a seguire un brindisi di benvenuto accompagnato dalle armoniche note tanghere sulle quali, con i loro passi, Francesca Auteri e Manlio Agostini faranno sognare ad occhi aperti gli spettatori. Subito dopo si apriranno i banchi d’assaggio con le 19 referenze delle Cantine protagoniste e si darà il via al pranzo itinerante a buffet. Per i più audaci, infine, la giornata sarà coronata da un laboratorio di tango a cura della scuola Hambre de Tango Project. La musica ha sempre caratterizzato le tappe di VersanteEst e questa voltasi darà spazio anche alla sesta arte per un giorno da vivere insieme tra ballo e vino.

«Siamo giunti quasi alla fine di questa meravigliosa avventura- racconta Federico Guzzardi, Account Manager presso Tenute Mannino – per noi questo è il secondo anno in cui siamo presenti a VersanteEst,il clima è sempre lo stesso: disteso e allegro; l’obiettivo è sempre quello di voler raccontare la nostra Etna, il suo versante orientale e i vini che qui prendono vita».

«Lo facciamo tutti insieme – fa eco Arianna Vitale, Key Account ed export presso Tenute Mannino – cercando di offrire alle persone che vengono ai singoli eventi un quadro a 360 gradi della viticultura di questo versante. Poter conoscere in un giorno 19 cantine diverse attraverso i loro vini è un’esperienza interessante».

Banco d’assaggio che è diventato il punto centrale del progetto, che racchiude ogni volta differenti espressioni del territorio. Fra bianchi, rosati e rossi, passando per il metodo classico, la buvette di vini è una fotografia armoniosa delle diverse filosofie enologiche delle cantine protagoniste. Altro punto di forza del progetto è la possibilità di poter parlare con i produttori presenti all’evento, magari sorseggiando un calice di vino, senza un banco che si frapponga fra winelover e produttore ma come vecchi amici o nuovi conoscenti che, con semplicità e curiosità, imparano a conoscersi.

Ospiti d’eccezione per questa penultima tappa saranno i ballerini e maestri di tango Francesca Auteri e Manlio Agostini che con la loro scuola “Hambre de Tango project” praticano e approfondiscono questa disciplina da quasi vent’anni. Nel loro insegnamento uniscono tradizione e innovazione, creando un mix di tecnica, musicalità, eleganza e connessione. Le loro esperienze confluiscono da quest’anno nel progetto Hambre de Tango, con corsi stabili a Catania e Tremestieri Etneo.

Tango in cantina sarà una giornata diversa, ricca di emozioni e di momenti di condivisione e divertimento perché, se la musica è il balsamo della vita e il ballo le infonde l’Anima, il vino è la poesia che accarezza quell’Anima.

Luogo: Tenute Mannino, via Sciarelle , 32, VIAGRANDE, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 03/11/2024

Data Fine: 04/11/2024

Ora: 11:30

Artista: versanteest

Prezzo: 50.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.