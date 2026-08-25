In merito ai toni allarmistici e alle lamentele registrate nei giorni scorsi da parte dell’Associazione Albergatori Taormina e dalla CGIL Messina, ASM precisa quanto segue.

Non si riscontrano, dai dati in nostro possesso, cali di presenze turistiche a Taormina. Basta consultare i dati resi noti dalla piattaforma PayTourist: nel periodo compreso tra l’1 luglio e il 13 agosto 2026 si registra un numero di presenze in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sia come flussi turistici (presenze medie giornaliere +2,34% e permanenza media di notti/ospite +4,89%) sia come durata dei pernottamenti a Taormina (+2,34%).

Se poi facciamo riferimento alla sosta nelle nostre strutture adibite a parcheggio, i dati vengono confermati dalla presenza in aumento di auto sia all’interno del parcheggio Porta Pasquale, dove si registra un +13,80%, sia nel parcheggio Mazzarò coperto, con una crescita del 17,68% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.





Del resto, anche i dati del parcheggio Lumbi e Porta Catania vanno nella stessa direzione, confermando i dati positivi riscontrati negli ultimi anni.

Abbiamo inoltre riscontrato dati positivi anche per quanto riguarda la diversificazione dei servizi turistici offerti e della loro fruizione. Ai turisti è stata fornita oggi la possibilità di avere una valida alternativa alla funivia, evitando così anche code estenuanti nelle ore di punta, potendo usufruire del Trasporto Pubblico Locale su bus per raggiungere il centro della città dalle zone balneari.

Negli ultimi due mesi si è registrato un aumento dei passeggeri nelle principali linee di collegamento, quali Linea Beach Bus (+199,95%), Linea Verde (+24,53%) e Linea Tao Link (+7,12%).

Per quanto riguarda invece la decisione di aprire l’area di Piano Porto ai pendolari, è bene precisare che nelle settimane precedenti si sono svolti una serie di incontri e riunioni con le Associazioni di categoria, durante i quali sono state discusse varie possibilità. Alcune sono in fase di elaborazione o di futura realizzazione, poiché vi è la necessità di eseguire interventi strutturali che non ne hanno permesso un’immediata attuazione.





Per l’area di Piano Porto, che viene tra l’altro utilizzata nelle serate in cui ci sono gli spettacoli al Teatro Antico o nei momenti di particolare afflusso veicolare, è stato attivato un abbonamento al costo forfettario di 40 euro fino al prossimo 30 settembre, con servizio navetta dedicato fino al centro della città e un’attesa massima di 20 minuti. È inoltre prevista la possibilità di un servizio a chiamata nel momento in cui il titolare dell’abbonamento arriva nel parcheggio e deve raggiungere Taormina o viceversa, agevolando così i tempi di spostamento.

Vogliamo a tal proposito evidenziare che quanto precisato dalla CGIL circa il costo dell’abbonamento mensile dei pendolari, indicato in 80 euro, è quanto meno fuorviante, visto che la sigla sindacale fa finta di non sapere che le tariffe predisposte da ASM prevedono un abbonamento annuale al costo di 530 euro, che suddiviso in 12 mesi avrebbe un costo mensile inferiore ai 45 euro, e un abbonamento semestrale al costo di 390 euro, con un’incidenza mensile pari a 65 euro.

Nell’ottica di agevolare gli spostamenti dei pendolari per raggiungere Taormina, abbiamo potenziato le linee urbane da Mazzeo e Letojanni, con corse attive dalle prime ore del mattino fino a tarda notte, e lo stesso abbiamo cercato di fare per i pendolari che provengono dalle zone di Gaggi, Trappitello e Giardini Naxos.

A tal proposito, tutti gli abbonati pendolari al parcheggio Lumbi sono stati contattati, chiedendo loro di fornire indicazioni utili circa gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro, al fine di agevolarli e adottare servizi mirati di TPL confacenti alle loro esigenze. Purtroppo non abbiamo ottenuto alcun riscontro da parte loro.





Siamo anche in attesa di ricevere l’elenco dei lavoratori impegnati esclusivamente in turni di lavoro antimeridiani, al fine di consentire agli stessi di mantenere in essere l’abbonamento al parcheggio Lumbi con il limite orario di uscita entro le 17.30.

È bene anche precisare che la necessità di aprire Piano Porto ai pendolari è stata imposta dall’esigenza di garantire, nei momenti di particolare intensità del traffico veicolare, una valvola di sfogo, con la disponibilità di almeno 150 posti auto presso il parcheggio Lumbi, per una questione di sicurezza legata al transito dei mezzi di soccorso.

Tale condizione non sarebbe potuta essere garantita con una presenza di auto all’interno del parcheggio superiore a tale limite.

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