Nonostante la pioggia, il pubblico ha risposto con un calore straordinario, alla prima edizione del Tarantella Fest, celebrato il 21 settembre nella Villa Comunale di Taormina.



“Una partecipazione massiccia che ha reso questa serata impossibile da dimenticare. – ha dichiarato il direttore artistico Emanuele Di Giorgio, in arte Ciauda – Più di 50 artisti si sono esibiti, e il pubblico non ha smesso di sostenerci nonostante la pioggia, dimostrando quanto la passione e l’amore per l’arte possano superare qualsiasi ostacolo”.

Braccia al cielo per celebrare l’arte siciliana e il talento straordinario di Gino Finocchiaro, il fisarmonicista che ha ricevuto il “Tarantolino d’oro”. Un riconoscimento meritatissimo per un artista che sa trasformare ogni nota in gioia. Accanto a lui, sul palco, suo figlio Diego Finocchiaro e il brillante Angelo Celso, due musicisti capaci di incantare, insieme al talentuoso Don Alfio Leocata con il suo friscalettu magico. In questa serata speciale, anche Nunzio Papotto, altro grande maestro della nostra terra, ha contribuito con una tela che porta la bellezza siciliana oltre i confini, pronta a viaggiare oltreoceano.

“È un onore per me, come direttore artistico, aver potuto contare su due pilastri della cultura siciliana come Gino e Nunzio. – seguita Ciauda – Ho visto gli artisti come Valerio Cairone e il gruppo meraviglioso di Unicavoce di Simona Di Gregorio cantare sotto il gazebo mentre fuori pioveva, ho visto gli artisti unirsi, diventare una sola voce, una sola energia. Questa è la Sicilia, terra di talenti che brillano, di cuori che sanno donare emozioni al mondo”

Da menzionare anche il laboratorio di danza popolare di Margherita Badalà, e moltissimi altri artisti come Nina Trombetta e Nino Maisano che hanno reso questa serata indimenticabile.

E ancora: Chiara Garozzo, Bhaktananda Cazumba Do Rio, Roberto Stimoli, Eliana Esposito, RadioSabir, Luisa Biondo, Alice Ferlito, Baldo Alberti, Lillo Mulone, Maria Concetta Ciulla, Mariluz Baker, Melania La Colla, Tiziana Maugeri, Jhonny’s Family, Salvatore Campisi, Sirah, Valerio Cairone, Roberta Amato, Luca Galeano, UnicaVuci – Coro Popolare Siciliano. Karen Andrea Ramirez Viasus.

Hanno condotto la serata Luca Lisi e Leti Gi; riprese video a cura di Ivan Shock, Matteo e Adriana Harej; presentazione multilingue by Andrea Avanzato; food & beverage di Stefania Buciuni e il tocco di campana di Lady Orange.

Tarantella Fest ritorna tra un anno, grazie all’Amministrazione Comunale di Taormina, che ha ospitato la manifestazione nel borgo più bello del mondo; e ai taorminesi, che l’hanno accolta con calore e amicizia, rendendo tutto ancora più speciale.

Luogo: Villa Comunale di Taormina, Via Bagnoli Croci , TAORMINA, MESSINA, SICILIA

