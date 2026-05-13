L’appuntamento è per domenica 17 maggio alle 18.30 nel Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva, nel Messinese. Un atto unico per due attori interpretato dagli stessi autori e con la regia di Federico Magnano San Lio. I protagonisti, tra dialoghi serrati, equivoci, ironia e momenti surreali, si confrontano senza mai riuscire davvero a comprendersi

Domenica 17 maggio, ore 18.30, il Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa di Riva diretto da Cettina Sciacca ospiterà “La foto del turista”, atto unico per due attori nato da un’idea di Vincenzo Volo, con testo di Giovanna Criscuolo, interpretato dagli stessi autori e con la regia di Federico Magnano San Lio. Una produzione “In Arte” con il sostegno della Regione Siciliana.

Ancora una drammaturgia contemporanea al Nuovo Teatro Val d’Agrò per affrontare, anche con la leggerezza della commedia, un tema sempre più frequente nelle nostre famiglie, quello dei malati di Alzheimer: il dramma silenzioso della perdita della memoria e la forza dell’amore che continua a resistere anche quando i ricordi svaniscono.

“La foto del turista” racconta l’incontro-scontro tra due personaggi apparentemente sconosciuti: Monica e Giuseppe. Tra dialoghi serrati, equivoci, ironia e momenti surreali, i due si confrontano senza mai riuscire davvero a comprendersi. L’incomunicabilità diventa così il punto di partenza di una narrazione che, senza retorica né drammatizzazioni, conduce gradualmente lo spettatore verso la scoperta di una realtà dolorosa e attuale.

Monica è smemorata, fragile e imprevedibile, mentre Giuseppe appare paziente, emotivo e profondamente legato alla propria famiglia. Nel corso dello spettacolo emergono frammenti di memoria, confessioni intime e improvvisi squarci di lucidità, fino al momento centrale della pièce: il ricordo di una fotografia scattata da un turista permette ai due protagonisti di ritrovarsi per un istante nello stesso spazio emotivo e temporale. Monica riconosce il marito, ma solo per pochi attimi, prima di ricadere nell’oblio della malattia.

Completano la messa in scena i costumi di Dora Argento, le musiche originali di Flavio Cangialosi e la scenografia essenziale firmata da Martina Ciresi e Stefano Privitera. La regia di Federico Magnano San Lio costruisce un equilibrio raffinato tra tradizione teatrale e drammaturgia contemporanea, dando vita a un progetto artistico capace di emozionare e far riflettere.

Biglietti al botteghino, intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 18 anni). Prenotazioni: tel. 339.2727905 o scrivendo a cettinasciacca@alice.it;

La stagione 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.

Nella foto, Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo

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