Nove spettacoli, dal 3 ottobre 2026 al 9 maggio 2027, per il Fontarò di Largo Lituania a Palermo, all’insegna del teatro del capoluogo siciliano, della comicità, della musica, della memoria e della contaminazione tra linguaggi. È partita la campagna abbonamenti per la nuova stagione, che quest’anno affida la direzione artistica a Bibi Bianca, una delle figure storiche del teatro e del cabaret palermitano.

Attore, autore, regista e docente, Bibi Bianca ha debuttato nel 1973 e da allora non ha mai smesso di lavorare sul palcoscenico, attraversando più di cinquant’anni di storia dello spettacolo palermitano. Una carriera costruita tra cabaret, teatro d’autore, riletture della tradizione siciliana, musica e scrittura, sempre con una particolare attenzione alla contaminazione dei linguaggi.





La nuova stagione del Fontarò nasce proprio da questa esperienza e propone un cartellone nel quale trovano spazio alcuni dei protagonisti storici del teatro palermitano. Da Carlo D’Aubert a Rosalba Bologna, da Toti Basso a Gaspare Sanzo, da Antonella La Licata a Elisabetta Inserillo, da Marco Feo a Germana Nicolosi, fino a Tiziana Martilotti, Annalisa Arcoleo e Miriam Di Paola: professionisti che da decenni fanno parte del tessuto teatrale e culturale della città e che, insieme, compongono una stagione pensata per coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

È proprio questo uno degli elementi caratterizzanti della stagione 2026/2027: valorizzare una generazione di artisti che ha costruito la storia del teatro palermitano, mettendo in scena professionalità, esperienze e percorsi differenti ma accomunati da una lunga militanza sui palcoscenici della città.





Il cartellone, curato da Bibi Bianca, propone un viaggio che attraversa la commedia brillante, il teatro musicale, il cabaret d’autore e la performance, alternando momenti di riflessione e puro intrattenimento, con l’obiettivo di coinvolgere spettatori di ogni età.

La stagione si apre sabato 3 ottobre con “Scrusciu”, con Carlo D’Aubert, Antonella La Licata, Antonio Pagliuso e Salvo Ficani. Il 17 e 18 ottobre sarà la volta di “Performance”, con Bibi Bianca, Toti Basso e Annalisa Arcoleo, mentre il 21 e 22 novembre arriverà “Opera Buffa”, con Bibi Bianca, Elisabetta Inserillo, Gaspare Sanzo, Marco Feo, Germana Nicolosi e Tiziana Martilotti. Il primo blocco della stagione si chiuderà il 12 dicembre con il “Cabaret” di Miriam Di Paola e Bibi Bianca.

Nel 2027 il programma riprenderà il 23 e 24 gennaio con “E fecero l’Italia”, con Bibi Bianca, Rosalba Bologna, Elisabetta Inserillo, Germana Nicolosi, Gaspare Sanzo e Marco Feo. Il 20 e 21 febbraio sarà la volta di “Palermo anni ’70”, con Bibi Bianca, Elisabetta Inserillo, Katia Raineri, Giulia Romano, Totus Tuzzolino, Carmelo Perrone e Francesco Lo Piccolo.





Il 20 e 21 marzo andrà in scena “…E nell’eternità”, con Rosalba Bologna, Gaspare Sanzo, Marco Feo, Germana Nicolosi e Caterina Cavarretta. Il 16, 17 e 18 aprile sarà proposto “Il bambino di burro”, con Marco Feo, Salvatore Riggi e Carmen Amoroso. La stagione si concluderà l’8 e 9 maggio con “Amleto” di Laforgue secondo Bibi Bianca, con Carlo D’Aubert.

Con la nuova direzione artistica di Bibi Bianca, il Fontarò punta dunque a rafforzare la propria identità come spazio dedicato al teatro e agli artisti palermitani, costruendo un cartellone capace di unire memoria e contemporaneità. Un percorso nel quale l’esperienza di chi calca i palcoscenici da decenni incontra linguaggi e proposte differenti, mantenendo centrale il rapporto diretto con il pubblico.

La campagna abbonamenti è già aperta. Il costo dell’abbonamento all’intera stagione è di 80 euro, mentre il biglietto per il singolo spettacolo è di 13 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 347 0618742.

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