Prende forma a Siracusa un’iniziativa di grande valore sociale grazie all’impegno dell’associazione Generazione Ypsilon e di Alessandro Calabrò, artefice del corso “Generazione…Accessibilità!”: un progetto che mira a promuovere l’inclusione digitale e l’accessibilità tecnologica, spiegando l’uso di VoiceOver e delle funzioni di accessibilità per iPhone.

Il corso si svolge con cadenza settimanale alla biblioteca comunale Santa Lucia di Siracusa, in via Isonzo 78, che – grazie anche alla gentilezza di Luciana Pannuzzo – ha messo a disposizione i locali.

“Generazione…Accessibilità!”è rivolto principalmente a persone con disabilità visive, insegnanti di sostegno e assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom). L’idea di base è quella di abbattere le barriere tecnologiche e fornire strumenti utili per una maggiore autonomia e integrazione sociale.

Il primo incontro si è tenuto con successo il 28 maggio 2024 e ha visto i partecipanti impegnati nell’esplorazione dei gesti fondamentali di VoiceOver, come il tocco singolo, il doppio tocco con un dito e i flick orizzontali.



Il prossimo incontro, aperto a tutti, è stato fissato per giovedì 6 giugno, dalle 15 alle 17, sempre alla biblioteca Santa Lucia.



Generazione Ypsilon, guidata da una forte convinzione nell’importanza dell’alfabetizzazione digitale e dell’accessibilità tecnologica come strumenti di inclusione sociale, è orgogliosa di poter offrire questa opportunità di formazione e crescita a chi spesso si trova ad affrontare barriere tecnologiche.



Alessandro Calabrò, che da tempo si dedica con passione alla divulgazione e all’insegnamento delle tecnologie accessibili per persone con disabilità visiva, ha collaborato in passato con il Movimento Apostolico Ciechi (MAC) come insegnante di tifloinformatica. Convinto che l’innovazione digitale debba essere inclusiva e accessibile a tutti, considera questa iniziativa un passo fondamentale verso un mondo più equo e partecipativo.

Chi fosse interessato, volesse maggiori informazioni o prendere parte all’iniziativa, può contattare: generazioneypsilon@gmail.com.

