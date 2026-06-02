E’ ‘sicula’ la prima vittoria italiana nel tabellone principale del “secondo Trofeo Bcc G. Toniolo e San Michele di San Cataldo”, prestigioso appuntamento internazionale dell’ITF World Tennis Tour dotato di un montepremi complessivo di 30.000 dollari. Il siracusano Sebastiano Cocola ha regolato l’ostico irlandese Conor Gannon in tre set (26 63 63). Soddisfatto il giovane italiano: “Lui nel primo set aveva giocato molto bene, io invece facevo tanta fatica ad entrare nel match anche perché lui serviva molto bene. Poi invece sono riuscito a trovare più profondità ed a stare vicino alla riga e questa cosa mi ha aiutato tanto. Questa prestazione mi da tanta fiducia, nelle prossime partite proverò ad esprimere il mio miglior tennis; si prende quel che viene. Il 3 giugno compio 19 anni mentre gioco il prossimo turno, magari festeggerò la sera con i miei parenti e con le persone che qui mi stanno vicine”.

Ma il pirotecnico e coinvolgente lunedì del torneo internazionale “Città di Caltanissetta” era già stato travolto da un’ondata tricolore che dalle qualificazioni si era ‘abbattuta’ sul main draw e che ha divertito il folto pubblico che ha assiepato le tribune del circolo nisseno. Hanno meritato l’ingresso nel tabellone principale Fabio Varsalona, Alessandro Mondazzi, Jacopo Borsoi, Alessandro Coccioli, Silvio Mencaglia e Rosario Lanza, oltre allo statunitense Adam Lynch ed il francese Alexandre Reco.

Nell’altra contesa del tabellone principale il giovane Lorenzo Beraldi ha ceduto il passo di fonte al solido spagnolo Rafael Izquierdo Luque che si è imposto 63 64.

Martedì 2 giugno, sulla terra rossa del TC Caltanissetta, ben 13 incontri. Match al via dalle ore 10.30 su tre campi. Riflettori puntati alle ore 19 sul campo centrale con la testa di serie il britannico Jay Clarke (n. 251 del ranking mondiale), che farà il suo esordio contro l’azzurro Iannis Miletich.

RISULTATI PRIMO TURNO QUALIFICAZIONI: R. Lanza (ITA) d M. Potenza (ITA) 61 63; C. Gasparo Morticella (ITA) d S. Di Simone (ITA) 62 61; B. Di Benedetto (ITA) d A. Raneri (ITA) 26 61 [10-8]; F. Gargano (ITA) d A. Lo Destro (ITA) 63 16 [10-5]; F. Mineo Mineo (ITA) d J. Antonelli (ITA) 16 60 [10-3]; F. Varsalona (ITA) d S. Macchione (ITA) 60 64; J. Borsoi (ITA) d M. Colore (ITA) 76(5) 67(4) [12-10]; H. Haupt (GER) d C. Aiello (ITA) 63 60.

RISULTATI SECONDO TURNO QUALIFICAZIONI: F. Varsalona (ITA) d A. Caruso (ITA) 64 36 [10-7]; A. Lynch (USA) d B. Di Benedetto 63 62; A. Reco (FRA) d C. Gasparo Morticella 60 61; A. Mondazzi (ITA) d H. Haupt 75 62; J. Borsoi (ITA) d T. Grandinetti (ARG) 61 63; S. Mencaglia (ITA) d F. Mineo Mineo (ITA) 63 67 [10-8].

RISULTATI PRIMO TURNO: S. Cocola (ITA) d C. Gannon (IRL) 26 63 63; R. Izquierdo Luque (ESP) d L. Beraldo (ITA) 63 64





Luogo: TC Caltanissetta Villa Amedeo, TC Caltanissetta , CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

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