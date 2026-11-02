«Viviamo in una cultura nella quale l’immagine e l’apparenza dominano e insidiano soprattutto il mondo giovanile. Dietro l’apparenza spesso non c’è nulla. Dobbiamo tornare all’essenziale, alla sostanza della persona umana, alla sua dignità, ai valori e agli ideali». È un richiamo forte, rivolto soprattutto alle nuove generazioni, quello lanciato dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, protagonista a Terrasini della lectio magistralis «Francesco, uomo dell’Assoluto».

Una straordinaria partecipazione di pubblico ha accompagnato l’incontro, ospitato a Palazzo d’Aumale, nell’ambito della rassegna «Francesco d’Assisi… Santo, e non solo! – Sentieri contemporanei tra fede, letteratura, storia, società, musica», promossa dall’associazione culturale «Così, per… passione!», presieduta da Ino Cardinale, per celebrare gli ottocento anni dalla morte del Santo di Assisi.





Una giornata intensa, cominciata con l’accoglienza istituzionale del cardinale nell’aula consiliare del Palazzo comunale di Terrasini, alla presenza del sindaco Giosuè Maniaci, dei rappresentanti della comunità e delle realtà associative e parrocchiali del territorio. Un primo momento di incontro e dialogo, prima dell’appuntamento pubblico che ha richiamato una grande partecipazione di cittadini.

«Sono molto lieto di essere qui a Terrasini e di aver scoperto un luogo bellissimo, per la natura, il mare, la cura del territorio e soprattutto per la sua gente – ha detto il cardinale Bagnasco –. Una comunità che mi sembra respiri davvero un clima di famiglia. È un aspetto molto positivo ed esemplare. Sono contento e ammirato per questa iniziativa dedicata a San Francesco, un Santo conosciuto, venerato e pregato non soltanto in Italia, ma anche in Europa».





Al centro della riflessione del porporato, l’attualità del messaggio francescano in un mondo attraversato da guerre, divisioni e conflitti, nel quale il richiamo alla semplicità e alla profondità spirituale assume un significato ancora più urgente. «In questo nostro tempo turbolento e conflittuale, il messaggio di San Francesco ci invita a ritornare all’essenziale – ha sottolineato Bagnasco –. Dobbiamo riscoprire i valori dell’anima e dello spirito, senza fermarci al progresso materiale, al benessere, al potere o al prestigio. Viviamo in una cultura nella quale l’apparenza e l’immagine rischiano di prevalere sulla sostanza, tradendo soprattutto i giovani. Bisogna riscoprire il senso del sacrificio, del dovere, della comunità e il valore autentico della persona umana».

Un messaggio che ha attraversato la riflessione del cardinale, richiamando la capacità di San Francesco di riconoscere nella bellezza della creazione e nell’uomo il riflesso della presenza divina. «Francesco sapeva vedere e voleva scoprire il volto di Dio attraverso la bellezza del creato e, in primo luogo, dell’uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio – ha proseguito il cardinale –. Tornare all’essenziale significa riscoprire il senso della vita, del vivere e del morire, della gioia e del sacrificio, dell’amore e della libertà. Sono questi i valori che riempiono l’anima dell’uomo, soprattutto dei giovani, che sono all’inizio dell’avventura della vita e rappresentano il futuro nel quale tutti riponiamo le nostre speranze».

Grande soddisfazione è stata espressa da Ino Cardinale, presidente dell’associazione culturale «Così, per… passione!», promotrice della rassegna. «Avere qui a Terrasini il cardinale Angelo Bagnasco non è soltanto motivo di onore e di gioia, ma rappresenta una straordinaria occasione di arricchimento spirituale, culturale, religioso e civico – ha affermato Cardinale –. Parliamo di una personalità che ha guidato per dieci anni la Conferenza Episcopale Italiana e il cui percorso sacerdotale, episcopale e cardinalizio parla da sé. Siamo particolarmente felici di averlo invitato nell’ambito della nostra rassegna dedicata a San Francesco, patrono d’Italia. È stato lo stesso cardinale a scegliere il titolo della sua lectio magistralis, “Francesco, uomo dell’Assoluto”, un tema particolarmente appropriato per approfondire la grandezza e l’attualità del messaggio francescano».





A sottolineare il valore della visita anche il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci. «È stato un piacere e un onore ospitare nel nostro paese il cardinale Angelo Bagnasco, una presenza che rappresenta un valore aggiunto per tutta la comunità – ha dichiarato il sindaco –. Abbiamo avuto l’opportunità di presentargli i nostri luoghi, le comunità parrocchiali e le associazioni che animano il territorio. Desidero ringraziare l’associazione “Così, per… passione!” e il suo presidente Ino Cardinale per questa serie di eventi dedicati a San Francesco e per aver portato a Terrasini personalità di così grande rilievo. Il dialogo e il confronto con una figura di tale esperienza rappresentano un’occasione preziosa di crescita e arricchimento per tutti noi».

L’incontro a Palazzo d’Aumale è stato arricchito dagli interventi musicali del Wind Ensemble, che hanno accompagnato il momento di riflessione dedicato al Santo di Assisi.

La visita del cardinale Bagnasco segue quella di fra Carlos Alberto Trovarelli, ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali e 120° successore di San Francesco, accolto nei giorni scorsi a Terrasini per una giornata di spiritualità, incontri e musica.

Due appuntamenti di grande rilievo che confermano il valore della rassegna promossa dall’associazione «Così, per… passione!», articolata in sedici iniziative dedicate alla figura di San Francesco e realizzata con il patrocinio e il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, del Comune di Terrasini, di Fondazione Sicilia, di AICCRE Sicilia e della BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo.

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