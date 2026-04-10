Il comune di Contessa Entellina, in collaborazione con il comune di Sambuca di Sicilia, porta il territorio delle Terre Sicane al Vinitaly con un progetto strutturato di promozione territoriale. Non una semplice presenza fieristica, ma una strategia condivisa che punta sul vino come leva di sviluppo, integrandolo con enoturismo, accoglienza e identità locale. L’iniziativa rientra nel progetto “Terre Sicane Experience – Wine Territory”, promosso dal comune di Contessa Entellina e coinvolge direttamente le imprese vitivinicole del territorio, tutte appartenenti al circuito della Strada del Vino Terre Sicane. Un sistema produttivo fortemente radicato, con una significativa concentrazione proprio nell’area di Contessa Entellina, che si propone come punto di riferimento di questo percorso di valorizzazione.

Protagonista operativa sarà l’Ats costituita dai produttori insieme alla Strada del Vino Terre Sicane, mentre il comune di Sambuca di Sicilia affianca l’iniziativa con un ruolo di supporto istituzionale, contribuendo a consolidare una visione territoriale unitaria e condivisa. “Questa iniziativa dimostra che anche un piccolo comune può investire in una grande operazione di marketing territoriale – afferma il primo cittadino di Contessa Entellina, Leonardo Spera – Abbiamo scelto di superare logiche di campanile, puntando sulla forza del territorio nel suo insieme e sulla costruzione di un percorso di enoturismo coordinato, capace di valorizzare un patrimonio straordinario fatto di agricoltura, paesaggio e identità. Vogliamo contribuire a costruire un sistema territoriale più forte e riconoscibile, capace di competere e dialogare con i mercati, mettendo in rete le eccellenze locali e rafforzando l’attrattività complessiva delle Terre Sicane”. Il commissario del comune di Sambuca di Sicilia, Raimondo Liotta, evidenzia: “Il comparto vitivinicolo rappresenta una componente fondamentale dell’economia e dell’identità del territorio. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra istituzioni e imprese, riconoscendo nel vino una leva strategica di promozione territoriale e sviluppo. Sostenere il comparto vitivinicolo significa investire concretamente nel futuro di Sambuca di Sicilia, promuovendo un modello di crescita fondato sulla qualità, sulla sostenibilità e sulla capacità di fare sistema”.

Con questa iniziativa, le Terre Sicane si presentano al Vinitaly con un’identità chiara e riconoscibile, puntando sulla qualità delle produzioni e sulla capacità di fare rete tra istituzioni e imprese. Un primo passo concreto verso un modello di promozione territoriale strutturato, capace di generare visibilità, relazioni e sviluppo economico.

Le Aziende partecipanti: Filari Della Rocca, Terre di Entella, Giallo, Baglio Carrubba, Di Giovanna, Antonio Gerardi, Alfano Vini, Domina Miccina, Murgia La Manno, Tenute Stoccatello, Leonarda Tardi, 7 Vicoli

Il Programma Terre Sicane Experience al Vinitaly (Padiglione 2 stand 53)

Domenica 12 aprile, ore 11 – Presentazione Progetto Terre Sicane Experience – Contessa Entellina Wine Territory

Lunedì 13 aprile, ore 15 – Degustazione e racconto delle Terre Sicane con il divulgatore enoico Emanuele Gobbi

Martedì 14 aprile, ore 15 – Degustazione e racconto delle Terre Sicane con la giornalista Francesca Landolina





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