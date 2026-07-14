Tre giorni dedicati al vino, all’enogastronomia, alla musica e allo spettacolo per raccontare l’identità delle Terre Sicane attraverso le sue eccellenze. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio Contessa Entellina ospita l’ottava edizione del Terre Sicane Wine Fest, l’appuntamento che negli anni è diventato uno degli eventi di riferimento dell’estate siciliana per gli appassionati del vino e della valorizzazione del territorio.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 28 cantine provenienti dalle Terre Sicane, protagoniste di un percorso di degustazione che offrirà al pubblico un’ampia selezione di etichette rappresentative della ricchezza e della varietà del patrimonio vitivinicolo del territorio.





“Il Terre Sicane Wine Fest rappresenta oggi uno degli appuntamenti più importanti per la promozione del nostro territorio – dichiara il sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera -. In questi anni la manifestazione è cresciuta fino a diventare un vero strumento di valorizzazione delle nostre produzioni vitivinicole, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’accoglienza che caratterizza Contessa Entellina. Il festival è un’occasione per raccontare la qualità delle nostre aziende, creare nuove opportunità di sviluppo e far conoscere a un pubblico sempre più ampio l’identità delle Terre Sicane. Invitiamo cittadini e visitatori a vivere tre giornate di condivisione, gusto e scoperta in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia.”





Il festival prenderà il via venerdì 24 luglio in Piazza Matrice con la presentazione ufficiale della manifestazione e i saluti istituzionali del sindaco di Contessa Entellina Leonardo Spera e del presidente della Strada del Vino Terre Sicane Gunther Di Giovanna. A seguire, il wine tasting “Cinque calici, due territori: le Terre Sicane e il Prosecco di Valdobbiadene”, condotto da Federico Quaranta con la partecipazione speciale di Claudio Casisa, metterà a confronto due importanti realtà vitivinicole italiane. La serata proseguirà con lo spettacolo di Claudio Casisa e il concerto dei Nota Nova.





Il momento più atteso sarà sabato 25 luglio nell’incantevole Abbazia Santa Maria del Bosco, uno dei luoghi più suggestivi dell’entroterra siciliano, che farà da cornice alla serata clou del festival. Qui il pubblico potrà degustare le etichette delle cantine partecipanti, scoprire le proposte dell’area food e vivere un’esperienza immersiva tra vino, arte e spettacolo.

Il carnet degustazioni, che prevede 5 assaggi a scelta tra oltre 100 etichette di 30 cantine partecipanti, costa 28 euro – in omaggio il kit ufficiale con calice e sacca porta calice – si acquista on line a questo link.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera saranno le installazioni di projection mapping site-specific firmate da Dario Denso Andriolo, insieme allo spettacolo musicale di JJ Daddy e al dj set di Lilian D’Anna.

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