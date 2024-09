Giunge alla terza edizione il “Premio Gaudì”, a cura dell’associazione “La via dei Mulini”.

L’estemporanea di pittura si terrà a Partinico, in provincia di Palermo, domenica 29 settembre negli spazi di Villa Regina Margherita, dalle 9:30 alle 16:00.

La premiazione, in programma alle 17:30, riguarderà anche il quarto concorso letterario “La via dei Mulini”.

Protagonisti della vetrina creativa – patrocinata, tra gli altri, dal Comune di Partinico – saranno artisti di provenienza internazionale che si esibiranno dal vivo.

Tra le novità più importanti della terza edizione, la scelta di affidare a Sabrina Di Gesaro, direttore del prestigioso “Centro d’arte Raffaello” di Palermo, il ruolo di presidente della giuria che valuterà le opere.

“In qualità di presidente di giuria della terza edizione del concorso internazionale – afferma la dottoressa Sabrina Di Gesaro – sono lieta di annunciare la mia partecipazione a questo evento di grande rilevanza nel panorama artistico contemporaneo”.

“Per me – spiega – si tratta di un piacere e di un privilegio: ringrazio gli organizzatori per l’invito a partecipare all’iniziativa che, di certo, contribuirà in modo significativo a promuovere il territorio, valorizzando la bellezza e le specificità di Partinico e Borgo Parrini e offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente”.

“Si potrà assistere alla nascita di nuove opere – prosegue la gallerista – realizzate in tempo reale da artisti di talento: ciascuno di essi sarà impegnato a esibirsi secondo un linguaggio proprio, a tema libero, nella massima autonomia espressiva”.

Un’opportunità da cogliere per lasciare emergere l’anima di artisti che faticano a rintracciare spazi in cui l’arte possa essere contemplata in una dimensione di massima libertà e fruizione.

Senza filtri né preparazione, l’opera nascerà sotto gli occhi degli spettatori rivelando la potenza sorprendente dell’atto creativo.

“Questa terza edizione – osserva il direttore artistico del “Centro d’arte Raffaello” – rappresenta un’occasione straordinaria per celebrare l’arte contemporanea e promuovere il patrimonio artistico del nostro territorio”.

Arte contemporanea che, come sottolineato in diverse occasioni da Sabrina Di Gesaro, si conferma linguaggio universale per eccellenza che ha il potere di emozionare e ispirare.

“Sono onorata di far parte di questa giuria – conclude – e di poter contribuire affinché Partinico e Borgo Parrini possano diventare un palcoscenico d’eccezione per questo evento, nella certezza che lascerà un segno indelebile nel cuore di tutti i partecipanti”.





Luogo: Villa Regina Margherita , PALERMO, PALERMO, SICILIA

