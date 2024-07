Promossa ed organizzata dall’associazione Glocal con il patrocinio del comune di Santa Croce Camerina, torna con la sua terza edizione “Calici sotto le stelle”, la manifestazione che promuove l’enogastronomia del borgo. Anche quest’anno l’appuntamento sarà per il 10 agosto. L’evento, nato per la promozione dei vini siciliani, ha creato da subito una bella intesa tra i produttori e le attività commerciali del luogo diventando in breve tempo un importante momento di promozione e richiamando centinaia di persone dai comuni limitrofi nonché gli immancabili turisti che colgono l’occasione per conoscere questo angolo di territorio anche sul fronte enologico. Si prospetta una piacevole serata sotto il cielo stellato di Punta Secca, tra la musica dei giovani di “Risveglio Kamarinense” che apriranno la manifestazione e quella del carismatico gruppo itinerante Size 46 Street Band e, naturalmente, tanto buon vino.

«Siamo felici di essere arrivati alla terza edizione – spiega Simone Tumino, presidente dell’associazione Glocal-. Calici sotto le stelle è una manifestazione che, nata come intrattenimento dei fruitori della località balneare, ormai è diventata un appuntamento fisso e molto atteso da tutti. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Santa Croce Camerina per il prezioso supporto e per aver creduto ancora una volta nella bontà del progetto. Quest’anno ci sono tante novità, nuove cantine soprattutto della zona dell’Etna e nuove modalità di organizzazione per rendere un servizio quanto più adeguato. Il 10 agosto avremo modo di raccontare il sud est vitivinicolo che negli ultimi anni sta riscuotendo sempre più successo – conclude Simone Tumino –, il tutto in una formula dinamica e piacevolmente accogliente, con tanta buona musica». Tutti i dettagli saranno resi noti in conferenza stampa il prossimo lunedì 5 agosto alle ore 11.00 al Comune di Santa Croce Camerina alla presenza del sindaco della città, Giuseppe Dimartino.

Luogo: Punta Secca, piazza , SANTA CROCE CAMERINA, RAGUSA, SICILIA

Data Inizio: 10/08/2024

Data Fine: 10/08/2024

Ora: 20:45

Artista: Size 46 Street Band

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.