Enrico Cocina è il nome di un giovane Collaboratore Amministrativo dell’Arnas Garibaldi che, nei giorni scorsi, ha conseguito il Master di secondo livello in “International Management” presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma, discutendo una tesi in inglese dal titolo “Business communication innovation in the Italian public health system: Garibaldi hospital case study”, riguardante le attività di comunicazione della stessa Azienda Ospedaliera approntate nel corso degli ultimi anni, con particolare riguardo alla capacità di raccordare strumenti fortemente penetrativi sul territorio come la televisione e la cinematografia.

Si tratta di un esempio perfetto di brand marketing campaign, ovvero azioni ideate con il triplice scopo di migliorare l’immagine aziendale, comunicare all’utenza i servizi offerti e coinvolgere il pubblico tramite la condivisione di un contenuto originale nei cinema, sulle televisioni, su internet, sui canali social e sui giornali. Non per niente, l’Unità Operativa di Comunicazione dell’Arnas Garibaldi è stata premiata recentemente dall’Assessorato Regionale della Salute per la produzione del Progetto contro l’HIV “Io e Freddie, una specie di magia”.

La tesi è valsa allo studente il massimo dei voti e, con molta probabilità, sarà oggetto di pubblicazione internazionale.

