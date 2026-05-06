“La mafia non si combatte con la pistola ma con la cultura”

(Felicia Bartolotta)





“Testa rutta”, in uscita su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 maggio 2026 (distr. Believe Music Italia) è il primo singolo del cantautore siciliano Salvo Lupo e anticipa l’uscita dell’EP “Cu avi lingua passa u mari”, una raccolta di voci e di storie creata per onorare il coraggio di alcune figure simbolo della resistenza contro la mafia.

Questo primo brano è ispirato alla figura di Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato, giovane attivista ucciso tragicamente il 9 maggio 1978. A fare da sfondo al canto in siciliano, la commistione tra il tappeto di chitarre delle strofe e i riff riprodotti con il synth, che accompagnano l’ascoltatore alla quiete di un ritornello sognante e sereno.





“Certi voti u paradiso

S’ammuccia darrè lu sorriso

Di la gente ca mi veni a parrari

I taliu n’ta l’occhi

Ed è bello u respiru ca mi vennu a purtari”





Il testo e l’arrangiamento fanno da specchio alla vita di Felicia, profondamente segnata dal dolore della morte del figlio, ma rischiarata dal conforto di chi, negli anni successivi a quell’atroce perdita, andava a farle visita. Fu proprio nei loro occhi e nei loro sorrisi che Felicia riuscì a trovare respiro. “Testa rutta” è la lode al coraggio e alla determinazione di una donna che, attraverso il suo corpo e il suo racconto, rende giustizia alla morte del proprio figlio, rendendo la sua battaglia individuale una battaglia collettiva.

Scopri il brano: https://bfan.link/testa-rutta

Voce e chitarre: Salvo Lupo

Synth e tastiere: Oscar Mapelli

Basso: Ivo Barbieri

Batteria: Andrea Cocco

Cori: Sarah Stride

Mix: Oscar Mapelli

Master: Simone Pavan

Foto: Sindhi Annamaria Santoro

Illustrazione: Tw Illustrart

Progetto grafico: Sindhi Annamaria Santoro





BIO:

Salvatore Lupo è un cantautore siciliano che da ormai qualche anno vive a Milano. Inizia la sua carriera musicale suonando nelle band milanesi Lambrate Noise Exp. e Vinci e i Lupi, con le quali pubblica alcuni singoli, facendo concerti tra Milano e provincia. Nel 2023 inizia a lavorare al progetto Salvo Lupo, in cui, lasciandosi ispirare dal cantautorato siciliano, propone inediti scritti prevalentemente in dialetto. “Testa rutta” è il primo singolo pubblicato, che anticipa l’uscita dell’EP “Cu avi lingua passa u mari”.

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