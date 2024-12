The Bridge: il ponte musicale che unisce epoche, suoni e anime artistiche da ogni angolo del mondo

The Bridge è molto più di un semplice album: è il frutto di un incontro, un viaggio musicale nato oltre un decennio fa, quando due anime artistiche, Ugo Mazzei e Massimo Schiavon, hanno deciso di intrecciare le loro strade. Pur provenendo da stili diversi, i due autori hanno trovato un’armonia profonda, uniti dalla stessa passione e dal desiderio di creare canzoni insieme, mescolando linguaggi e influenze in un dialogo che supera ogni confine. Per Massimo Schiavon, questo progetto rappresenta “un’esperienza emozionante di scrittura autorale condivisa e commistione di suoni dal mondo”, un esempio di come la musica possa essere un terreno comune dove incontrarsi. Il disco, scritto a quattro mani, è un’opera corale in cui ogni nota porta l’impronta di un incontro speciale. Gli arrangiamenti di Ugo Mazzei hanno dato vita a un mosaico musicale, realizzato grazie alla collaborazione a distanza con musicisti provenienti dall’America e dall’Argentina. Nonostante la distanza fisica, il progetto ha mantenuto intatta l’energia e l’autenticità delle performance originali, intrecciando suoni e sensibilità diverse in un’unica voce. Ugo Mazzei descrive il lavoro come “un viaggio a ritroso nel tempo, fino a sentire il profumo di un’epoca”, una celebrazione delle radici musicali che hanno ispirato ogni traccia. The Bridge è un ponte che unisce culture e stili, un lavoro collettivo in cui ogni artista coinvolto ha arricchito le tracce con il proprio bagaglio di esperienze. Lo swing avvolgente, i colori vibranti della musica latino-americana e quella distintiva scorza d’autore italiana formano l’anima di questo progetto. È un album che vive di contrasti e fusioni, capace di raccontare storie e di emozionare chi lo ascolta. I video curati da Christophe Laurenti amplificano con la forza delle immagini questa produzione artistica, aggiungendo ulteriore profondità e suggestione al racconto musicale di The Bridge.

Link di ascolto: https://open.spotify.com/album/2ex1WYi9iS2Cm45H7stB7L?si=MnOI_1WNRS29KUYb9iUBCA

Massimo Schiavon



Nasce e vive da sempre in Liguria. Inizia l’esperienza artistica come autore e compositore fin dalla metà degli anni novanta. A Sanremo incontra Edoardo De Angelis, storico produttore, tra gli altri, di Francesco De Gregori, che ne diventa editore e produttore di alcuni brani. Seguono alcuni anni di intensa attività live sul territorio nazionale. Contestualmente, alcuni suoi brani vengono pubblicati in Germania, Austria, Svizzera e Brasile in compilation insieme ad artisti del calibro di Vasco Rossi, Mina, Celentano, i Pooh. Il percorso artistico prosegue a stretto contatto con la Scuola cantautorale genovese. Nel 2007 pubblica il suo primo album dal titolo “Senza rotta”. Partecipa, in qualità di ospite, al “Premio Bindi”. Nel 2012 esce il suo secondo disco “Piccolo blu”. Questo lavoro e’ impreziosito dal magico incontro e collaborazione con il maestro Enzo Jannacci, che scrive proprio per questo disco un brano inedito dal titolo “I passi di una donna”. I riconoscimenti ottenuti dall’album, portano alla partecipazione, in qualità di ospite al Tenco nel 2013. Sempre nel 2013 inizia contestualmente una collaborazione live col mitico chitarrista Armando Corsi. Coniugare musica e solidarietà hanno da sempre caratterizzato la sua esperienza artistica. Ha infatti collaborato con AVIS Liguria dal 2008 al 2011, successivamente e’ stato testimonial della Gaslini Onlus di Genova, divulgandone, anche tramite concerti, le idee sul territorio. In particolare dal 2012 al 2019 sono stati sviluppati sul territorio, con raccolta fondi, i progetti “La casa sull’albero” e il progetto “Accoglienza”. Nel 2017 viene insignito del premio “Più a sud di Tunisi” per la sezione musica. Nel 2019 sempre al Teatro Ariston viene presentato il nuovo album “Canzoni e campioni”, che contiene brani propri e del collega e amico di sempre Ugo Mazzei, ispirati dall’epopea di alcuni grandi protagonisti dello sport di tutti i tempi. Da sempre affianca all’attività di cantautore quella di operatore culturale, dedicandosi nel tempo all’organizzazione di eventi legati al concetto di “canzone di qualità” occupandosi della direzione artistica di eventi tra i quali “Queste piazze davanti al mare” che si svolge a Laigueglia (Sv) dal 1996. Nel 2021 esce il libro “Lumecan”, scritto a quattro mani con l’amico scrittore e psichiatra Giacinto Buscaglia. Nel 2022 riceve a Noto il Premio Honos nella sezione Humanitas per il suo impegno solidale nell’attività musicale.

https://www.facebook.com/massimo.schiavon.3

Ugo Mazzei



Autore produttore musicale. In più di trent’anni di esperienza artistica è riuscito a farsi strada nel panorama nazionale sia come autore che come produttore avendo firmato dischi con tanti artisti italiani. Formatosi musicalmente presso la scuola di San Domenico in Fiesole, si è poi dedicato alla canzone d’autore, al pop italiano e ad altri generi, non tralasciando mai la linea classica di provenienza. Ha collaborato con i più grandi artisti italiani sottolineando la forte intesa artistica con Mogol. Ha scritto per Silvia Mezzanotte per Tiziana Rivale e per tanti altri. ALMAS è la sua ultima produzione per l’artista partenopeo Tony Cercola con cui collabora da oltre 15 anni. Il 24 maggio 2024 è uscito il singolo “Per rabbia e per amore”, scritto con l’amico e collega Carlo Faiello.

https://www.facebook.com/ugo.mazzei

crediti :



ANGELI E DEMONI di Massimo Schiavon



CAPO PASSERO di Ugo Mazzei

COME UN FILM di Massimo Schiavon

UN FILO DI VENTO di Massimo Schiavon e Ugo Mazzei

ME A META’ di Ugo Mazzei

E INTANTO LEI di Ugo Mazzei

IL MAESTRO DEL TUMBAO di Massimo Schiavon

UNA CITTA’ PER DUE di Ugo Mazzei

TEMPO DI TANGO di Massimo Schiavon





ARRANGIAMENTI di Ugo Mazzei





Video COME UN FILM di Christophe Laurenti

Foto di Massimo Schiavon: Mauro Vigorosi

Foto di Ugo Mazzei: foto di archivio personale

















