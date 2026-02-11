Arriva sabato 14 febbraio, per la prima volta in Sicilia, il Thouxazun Duo, formato da Guillaume Lopez e Clément Rousse. Una collaborazione musicale nata nel 2017, tra i Pirenei e l’altopiano del Gers che unisce la voce unica di Lopez al groove inconfondibile di Rousse.

Ritmo, viaggio, lingue, incontro di sonorità differenti sono gli ingredienti di questo duo, in cui la danza è al centro della scena. In repertorio, principalmente, composizioni originali radicate nel mondo occitano. Il concerto, con inizio alle ore 21, è tra quelli in calendario dell’edizione 2026 di Sponde Sonore, la rassegna di world music di Arci Tavola Tonda ai Cantieri Culturali alla Zisa. Prenotazione biglietti su www.tavolatonda.org.

Guillaume Lopez, cantautore e polistrumentista di Tolosa di origini spagnole, è nato da padre andaluso e madre catalano-aragonese ed è nipote di esuli repubblicani. Tutto questo si traduce in una valorizzazione della lingua occitana e, al contempo, nella ricerca di dialogo e scambio interculturale, fondendo la sua eredità spagnola con le voci e la musica del mondo Mediterrraneo. Dopo anni di studi di sassofono e musica classica, si è gradualmente immerso nella musica tradizionale, nell’improvvisazione e nella scrittura di canzoni. Tante le proposte e collaborazioni, tra le altre: Le Bal Brotto-Lopez, Sòmi de Granadas, Recuerdos, Medin’Aqui, Tres Vidas.

Clément Rousse inizia a studiare musica a 4 anni, a 10 impara a suonare la fisarmonica da autodidatta. Appassionato di musica tradizionale, suona principalmente la fisarmonica diatonica, i flauti e la cornamusa delle Lande di Guascogna (la boha). Nel 2016 incontra Guillaume Lopez che lo incoraggia a sviluppare la sua performance di musiche e danza solista. Thouxazun Duo nasce da questo incontro.





