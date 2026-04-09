In attesa del suo primo tour nei palasport, che partirà il 13 maggio dal Palazzo dello Sport di Roma, Tony Boy annuncia oggi il “SUMMER TOUR 2026”, che lo vedrà portare la sua energia sui palchi dei principali festival italiani durante tutta l’estate. L’unica data siciliana, promossa da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli, è prevista per giovedì 27 agosto 2026 al Velodromo di Palermo per il Wave Summer Music 2026. Biglietti in vendita online da venerdì 10 aprile alle ore 14.00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 15 aprile alle ore 11.00.



Sarà l’occasione per ascoltare live il suo nuovo album “TRAUMA”, con cui si è confermato ancora una volta il GOAT. L’album è stato il primo disco più ascoltato al mondo nel weekend di debutto, con più di 15 milioni di streaming nella prima settimana, e #1 sia della Classifica Top Album che della Classifica Formati Fisici di FIMI/NIQ. Il tour estivo arriverà dopo il primo tour nei palazzetti, la naturale evoluzione di un percorso che non ha mai cercato scorciatoie. Tony Boy ha costruito tutto passo dopo passo, riempiendo spazi sempre più grandi senza perdere intensità, urgenza, verità. E oggi sceglie di fare le cose in grande, senza compromessi.



Se il 2024 e il 2025 sono stati gli anni della consacrazione, il 2026 si apre con una confessione: il trauma non si evita, si racconta. Il goat, quello che non smette di combattere, è lui. E non ha alcuna intenzione di fermarsi.



Tony Boy (Antonio Hueber, classe ’99, Padova) è oggi uno dei nomi più rilevanti della nuova scena urban italiana. Dopo il successo di “Umile” (2023, doppio platino), nel 2024 consolida la sua crescita con l’album “Nostalgia (export)”, certificato platino, trainato dai singoli oro “Moon” e “Fortuna”. Nel 2024 e 2025 colleziona numerosi riconoscimenti e performance di rilievo: Red Valley Festival, Arena di Verona per il Future Hits Live e premio ai TIM Music Awards. Pubblica “ETC” con Nardo Wick e il terzo volume del mixtape “GOING HARD 3” (platino). A inizio 2025 esce “WET” feat. Glocky e parte il Tour Club 2025, completamente sold out. Seguono i singoli “Uragano”, “Isolato” e “Step” feat. Lazza, che anticipano UFORIA (oro), pubblicato il 27 giugno 2025 e portato live nel Going Hard Live Summer Tour, culminato con lo show a Rho Fiera Milano Live l’11 settembre. Il 2 gennaio 2026 ha pubblicato il nuovo album “TRAUMA”, che è stato il primo disco più ascoltato al mondo nel weekend di debutto, con più di 15 milioni di streaming nella prima settimana, e #1 sia della Classifica Top Album che della Classifica Formati Fisici di FIMI/NIQ.





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