Si arricchisce di anno in anno il programma di quella che ormai è una vera e propria festa di tradizione, la Sagra del Finocchietto Selvatico di Blufi, che quest’anno si terrà domenica 12 maggio.

Organizzata dalla Pro Loco locale nel caratteristico borgo nel cuore delle Madonie, in provincia di Palermo, la sagra celebra una tipicità che cresce spontanea nel territorio- un finocchietto selvatico dal sapore identificativo- ma anche la tradizionale raccolta che i blufesi condividono ogni anno a fine aprile. “Le giornate della raccolta e della preparazione- raccontano alcuni cittadini- sono un bellissimo momento di aggregazione della nostra comunità, un tempo di allegria in cui tutti collaboriamo per poi organizzare la sagra”.

Ed effettivamente, il finocchietto selvatico appena raccolto diviene poi il protagonista delle più svariate ricette della tradizione- dall’antipasto al dolce, e persino al gelato e al liquore- che si potranno degustare presso gli stand di Corso Italia e via Risorgimento, nel cuore di Blufi- insieme ad altre specialità enogastronomiche del territorio, realizzati con prodotti di alta qualità delle aziende locali. Tantissimi, inoltre, gli artigiani, locali e dei paesi limitrofi, che esporranno e promuoveranno i loro prodotti.



“Non solo sapori ed emozioni”, ma anche “storia e sensazioni”, come recita lo slogan dell’ottava edizione della kermesse, che propone attività ed eventi per tutti i gusti, anche grazie alla grande partecipazione delle associazioni e della cittadinanza attiva di Blufi.

La festa di domenica 12 maggio comincerà ufficialmente alle ore 10 con la classica “tamburinata”, cui seguiranno le animazioni e i balli con Calismaio alle ore 10.30 e l’esibizione itinerante con lo storico gruppo folk madonita “Gazzara” alle ore 12.

Alle ore 12 aprirà inoltre lo stand per la degustazione di piatti a base di finocchietto selvatico, dall’antipasto al dolce.

Alle ore 15, poi, l’esibizione di ju- jitsu con il M° Farinella, alle 16 il saggio di ballo del gruppo Bailamos, alle 17 lo spettacolo di magia ed animazione con “Tony il Mattarellone”.



Sempre dalle ore 17 sarà possibile la degustazione delle tipiche schiacciate blufesi, cui seguirà alle 18.30 lo spettacolo di cabaret con il simpaticissimo comico siciliano Marco Manera. Alle ore 19 si terrà l’apertura serale degli stand della degustazione.

La festa si concluderà in allegria con il concerto “La Cicciuzzi- Reborn Tour 2024”, cui seguirà l’estrazione della lotteria della sagra.

Per gli amanti delle escursioni, l’organizzazione propone inoltre la visita all’antico Ponte Romano, tra Blufi e Petralia Sottana, in programma per domenica alle ore 9.30.



“Ormai da settimane stiamo curando con amore e dedizione ogni minimo dettaglio- dichiara Andrea Richiusa, Presidente della Pro Loco di Blufi– l’affluenza dei visitatori e la qualità dei nostri prodotti fanno sì che la sagra del finocchietto sia ormai considerato un evento affermato nel panorama regionale. Inoltre, la sagra punta a promuovere anche tutti quei prodotti vicini alle tradizioni locali. Vi aspettiamo”.



