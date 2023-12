L’Associazione Artigianando, dopo lo straordinario successo dell’edizione di qualche settimana fa, torna a Villa Pottino con l’edizione natalizia di Opificia. Gli eleganti saloni del villino liberty di via Notarbartolo 28, infatti, per il prossimo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 dicembre, sempre dalle 10 alle 20, sono pronti ad accogliere gli artigiani di tutta Sicilia per un Natale all’insegna dell’artigianato.

Trenta saranno le postazioni dove sarà possibile trovare borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli, ceramiche artistiche dipinte a mano, oggettistica sacra, presepi, sfere natalizie decorate e tanto altro. Sarà possibile anche acquistare prodotti gastronomici a km0, grazie a uno spazio dedicato ai produttori.

‹‹Siamo davvero contenti – dichiara Luca Tumminia, organizzatore dell’evento e Presidente di Artigianando – di ritornare a Villa Pottino con l’edizione natalizia di Opificia a due settimane dalla precedente edizione e per questo doppio appuntamento ringrazio la cittadinanza, che numerosa, sin dalle prime ore dall’apertura, ha affollato le stanze della villa, e la qualità dei prodotti proposti dagli artigiani, il vero fulcro di questa manifestazione. Confermo – conclude – che Villa Pottino e Opificia sono una straordinaria combinazione e danno la possibilità a chiunque non ami la vita frenetica del centro città di frequentare una fiera di Natale in un posto più tranquillo e accogliente».

L’Associazione Artigianando, infatti, assieme ad altre tre importanti realtà siciliane, è presente anche in Piazzale Ungheria dove, lo scorso 8 dicembre, è stato inaugurato il grande villaggio natalizio con oltre quaranta casette per altrettanti prodotti artigianali a tema natalizio.

Per informazioni potete consultare il sito internet www.aartigianando.it oppure chiamare al numero 3515263522

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.