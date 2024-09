Sarà la CIA Sicilia Occidentale ad aprire i lavori della XXVII edizione del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, il 20 settembre alle ore 9.30 con un dibattito che guarda al futuro, alla ricerca delle nuove opportunità in campo agricolo grazie all’applicazione dell’intelligenza artificiale.

Il Bia Theatre sarà la cornice dell’incontro, con la partecipazione di esperti delle istituzioni europee, nazionali e regionali, consorzi di tutela, ricercatori e studiosi, insieme a partner privati di alto profilo, leader nel settore che sul tema dell’AI in agricoltura stanno facendo enormi passi avanti per assicurare sostenibilità ambientale, tutela dei consumatori e competitività.

L’AI inizia ad affacciarsi anche nel settore agricolo intersecando una sfida decisiva relativa alla sostenibilità ambientale e produttiva connessa alle persone, fornendo nuovi metodi che possono radicalmente trasformare il lavoro agricolo.



“Tale cambiamento epocale non può certo lasciarci indifferenti; in Italia l’Agrifood-tech sta sempre più prendendo quota e su questo vogliamo confrontarci ed interrogarci, coinvolgendo i reali protagonisti della DOP Economy, creando nuove consapevolezze sugli strumenti a disposizione. Uno degli obiettivi che si pone la Cia è quello di creare connessioni e sinergie per lo sviluppo del settore, promuovendo momenti di approfondimento come il Cia Meeting di San Vito”, dichiara Camillo Pugliesi, Presidente della Cia Sicilia Occidentale.

Il Cia Talk partirà alle 9.30 con i saluti Istituzionali del presidente di Cia Sicilia Occidentale Camillo Pugliesi; in considerazione dell’importanza del tema trattato e dei relatori coinvolti, in linea con quanto approderà al G7, i lavori della giornata verranno aperti alle ore 10.00 dal Ministro Francesco Lollobrigida che interverrà in collegamento, per proseguire poi con la prima sessione dedicata all’area giuridica e istituzionale – politiche a supporto dell’innovazione digitale in agricoltura con gli interventi di: Brando Benifei – Europarlamentare – Relatore del Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act); Carlo Corazza – Direttore Parlamento Europeo in Italia; Paolo De Castro – Presidente Comitato Scientifico Fondazione Qualivita; Dario Cartabellotta – Dirigente Generale Assessorato Regionale Agricoltura; Massimo Pronio – Responsabile Comunicazione – Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Salvatore Fiore – residente FODAF Sicilia; modera Roberta Garibaldi – Esperta e consulente di turismo, docente presso l’Università di Bergamo e autrice. Coordina i tavoli della prima sessione “Tinto” – conduttore radiofonico e televisivo RAI.



A seguire la seconda sessione dedicata all’area tecnica – dal settore industria al settore agricolo con gli interventi di: Nicolò Cannizzaro – Agronomo Gruppo Irritec; Gabriele Caragnano – Presidente Fondazione Ergo; Giacomo Barone – Ceo Hiop Data Science – ricercatore Bocconi in Deep learning for economics; Graziano Scardino – Presidente Nazionale C.A.A. CIA; Diego Canga Fano – DG Agriculture and Rural Development – Direttore Divulgazione, Ricerca e Indicazioni Geografiche; Filippo Paladino – Vice Presidente Consorzio di tutela vini DOC Sicilia; Alberto Nasciuti – Ceo KPI6 SpA; Luca Giavi – Direttore Generale, Consorzio di tutela della DOC Prosecco; Roberta Garibaldi – Esperta e consulente di turismo, docente presso l’Università di Bergamo e autrice. Coordina i tavoli della seconda sessione Domenico Agnello – Board Member Underdogs Group.



Le conclusioni della prima parte della giornata saranno affidate al vicepresidente nazionale della Cia Gianmichele Passarini.

Nel pomeriggio si tratteranno i temi di Innovazione tecnologica e strategie per la crescita in agrifoodtech con un webinar curato da Underdogs Group e PwC Italia con la partecipazione di: Vincenzo Tanania – Partner PwC Italia – Digital Innovation; Rodolfo Belcastro – Una Terra Venture Capital Zurigo; Nicolina Timpanaro – Ricercatrice CREA CREA-Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CT); Roberta Garibaldi – Esperta e consulente di turismo, docente presso l’Università di Bergamo e autrice di libri; Marco Montorio – Deputy Head of Unit Excellence in Artificial Intelligence and Robotics – A1 – European Commission.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.