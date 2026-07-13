Dal 17 luglio al 31 agosto 2026 torna il Pineta Fest, giunto alla sua terza edizione, la rassegna che unisce teatro, musica e spettacolo dal vivo negli scenari naturalistici del Parco delle Madonie.

Una produzione dell’Associazione Spettacolo Cultura, realizzata in collaborazione con i Comuni di Petralia Sottana, Petralia Soprana e Blufi, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Palermo e BCC Madonie, che, anche quest’anno, propone un cartellone di qualità con protagonisti alcuni dei nomi più apprezzati del panorama teatrale italiano.





Cinque appuntamenti, cinque occasioni per vivere l’arte all’aperto in luoghi di straordinaria bellezza:

17 luglio, ore 22.00 – Pineta Comunale di Petralia Sottana

Fino alle Stelle con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo

2 agosto, ore 22.00 – Piazza Municipio, Blufi

Mille Rose con Lucia Sardo

3 agosto, ore 22.00 – Pineta Comunale di Petralia Sottana

La lingua madre con Paride Benassai

11 agosto, ore 22.00 – Piazza Duomo, Petralia Soprana

Ridere in ordine alfabetico con Roberto Ciufoli

31 agosto, ore 22.00 – Pineta Comunale di Petralia Sottana

Salotto Paoloantoni con Francesco Paoloantoni





Il Pineta Fest si conferma così un appuntamento culturale di riferimento per l’estate madonita, capace di coniugare spettacolo dal vivo, valorizzazione del territorio e promozione dei borghi, offrendo al pubblico un’esperienza unica immersa nella natura e nella bellezza delle Madonie.

Per ogni spettacolo il biglietto singolo avrà un costo di 10 euro (intero) e 7,50 euro (ridotto), oltre ai diritti di prevendita.

Oltre ai biglietti per i singoli spettacoli, il pubblico potrà scegliere una soluzione ancora più vantaggiosa acquistando l’abbonamento all’intera rassegna, disponibile fino al primo spettacolo del 17 luglio. Il costo dell’abbonamento è di 40 euro (intero) e 30 euro (ridotto), oltre ai diritti di prevendita e consente di avere un risparmio equiparato ad uno spettacolo gratuito.

Gli abbonamenti possono essere acquistati online su LiveTicket oppure presso i punti vendita autorizzati.

Informazioni e prevendite

Informazioni: +39 0921 766342

Punti vendita

CineTeatro Grifeo – Petralia Sottana

Bar La Piazzetta – Petralia Soprana

Bar Holiday – Blufi

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